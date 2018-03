Anche in un giorno così delicato arrivano le critiche per Barbara D’Urso, in onda con Pomeriggio 5 per Fabrizio Frizzi. La conduttrice ha interamente dedicato due ore di puntata al ricordo dell’eterno ragazzo della televisione italiana, ma sul web gli utenti si sono infuriati sottolineando la poca delicatezza della D’Urso in un giorno tanto doloroso. Gli altri programmi Rai e Mediaset non sono, infatti, andati in onda.

‘Oggi faccio un promo diverso’, così Barbara D’urso anticipa la messa in onda di Pomeriggio Cinque dedicata alla scomparsa di Fabrizio Frizzi. Nonostante lo stravolgimento del palinsesto odierno, la conduttrice Mediaset ha preferito ricordare il collega in TV, ripercorrendo la sua carriera, la sua storia, i suoi amori, ricordando il talento che ha sempre contraddistinto l’eterno Frizzi. A inizio puntata, il silenzio del pubblico e le profonde parole della conduttrice.

Barbara D’Urso ricorda Fabrizio Frizzi a Pomeriggio 5

‘In genere io il lunedì inizio con l’applauso del pubblico in studio, ballando, cantando, ringraziandovi sempre per gli ascolti che ci fate fare la domenica. Oggi faccio un promo diverso’. Esordisce così Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 nel triste giorno della scomparsa di Fabrizio Frizzi.

‘L’amore va ora dimostrato ad un amico che ci ha lasciato, Fabrizio Frizzi, che questa notte è andato via. Abbiamo deciso di dedicare tutta la trasmissione a lui, parlando di lui, chiacchierando su di lui, mostrando delle cose meravigliose che magari non ricordate di lui o che non avete mai visto’.

Oggi la puntata di #Pomeriggio5 sarà interamente dedicata alla scomparsa di Fabrizio Frizzi che ricorderemo anche insieme ai nostri ospiti in studio pic.twitter.com/9gpmrpeOAf — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 26, 2018

E’ così che ‘Carmelita’ D’Urso giustifica l’entrata in scena nel pomeriggio di Canale 5, nonostante la sospensione dei principali programmi Rai e Mediaset nella giornata di lutto.

‘Avremo molti collegamenti, uno dei quali è proprio all’esterno dell’ospedale Sant’Andrea dove stanotte Fabrizio ha deciso di passare da lì, a lassù’.

Parole commoventi che hanno scosso la conduttrice stessa, dagli occhi lucidi.

Barbara D’Urso ‘attaccata’ dal web per essere andata in onda

Nonostante il delicato momento, le critiche hanno ancora una volta preso il sopravvento sul web ed ‘attaccato’ Barbara D’Urso in onda con Pomeriggio Cinque.

‘L’egocentrismo della D’Urso è insopportabile’, ‘Barbara D’Urso è li da 10 anni ed ancora non ha capito come si deve comportare davanti a vicende così tristi come lo è la morte di Fabrizio Frizzi’, ‘La morbosità di Barbara D’Urso non ha confini’ e ancora ‘Maleducata e cafona finì alla fine. Non ha perso un minuto per approfittare di una morte’.

Insomma, molti i messaggi su Twitter in disaccordo con la decisione Mediaset di andare in onda con Pomeriggio Cinque.