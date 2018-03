Straziante l’inizio de La Prova del Cuoco con Antonella Clerici, in lacrime per Fabrizio Frizzi. Nonostante il doloroso momento che la conduttrice – e non solo – sta vivendo, il cooking show di Rai 1 va regolarmente in onda nella giornata di martedì 27 marzo 2018, cullato dal brano ‘Un amico in me’ cantato da Fabrizio Frizzi in Toy Story. E’ difficile per Antonella riuscire a condurre La Prova del Cuoco pensando all’amico nella camera ardente.

‘Non riesco neanche a parlare da due giorni, potete capirmi’ afferma tra un singhiozzo e l’altro Antonella Clerici all’inizio de La Prova del Cuoco. ‘Qui c’è un silenzio surreale, vorrei trasferirvi questo a casa, un silenzio dato dalle persone che a Fabrizio hanno voluto davvero bene’. Solo due mesi fa Antonella aveva ricevuto un’incredibile sorpresa da Carlo Conti: le aveva portato in studio Fabrizio Frizzi, felice di poter annunciare che sarebbe tornato a L’Eredità.

Le lacrime di Antonella Clerici per Fabrizio Frizzi

Commoventi le parole spese da Antonella Clerici all’inizio de La Prova del Cuoco, fortemente scossa e provata, quasi incapace di parlare ma pronta a riprendere il mestiere che Fabrizio Frizzi tanto ha amato.

‘Sono passata poco fa dallo studio de L’Eredità e c’era un tavolino con dei fiori, lasciati dalla gente comune che lavora qui da tanti anni con noi, e qui c’è un silenzio surreale dato dalle persone che a Fabrizio hanno voluto veramente bene.

Piangono tutti, dall’usciere al guardiano al direttore generale, non c’è differenza. Ieri siamo andati con Carlo a dargli l’ultimo saluto e pensavamo a un uomo che aveva fatto tanto per gli altri, non solo cose pubbliche come Telethon o come la donazione del midollo che peraltro aveva tenuto segreto per tanto tempo, ma tutte le cose di beneficenza che lui faceva e nessuno sapeva. Quasi esagerate. Era un uomo straordinario’, singhiozza la grande amica di Frizzi prima di cominciare con la puntata.

‘La gente che c’è fuori in Viale Mazzini e che ieri ha guardato tutto il giorno la televisione ha capito che uomo era e tutto l’amore che lui ha dato gli sta tornando. Potesse vederlo ne sarebbe felice, un uomo che è amato da tutti e questo amore piano piano gli sta tornando’.

Antonella ha poi raccontato che da un po’ di giorni Fabrizio Frizzi non stava bene: nonostante la situazione di salute precaria era, però, felice di condurre L’Eredità, ‘venire qui a registrare era motivo di forza, di vita, di gioia’.

Queste parole sono state cullate da ‘Un amico in me’, colonna sonora di Toy Story cantata da Fabrizio Frizzi. Nessun altro testo sarebbe potuto essere più adatto.

Quando Fabrizio Frizzi andò a sorpresa a La Prova del Cuoco da Antonella Clerici

Nel corso della difficile puntata de La Prova del Cuoco in onda martedì 27 marzo 2018, Antonella Clerici ha desiderato arrivasse Carlo Conti a replicare la sorpresa a lei preparata lo scorso dicembre, in occasione del suo compleanno e del Santo Natale.

L’amico Carlo era, infatti, entrato a sorpresa nello studio di Rai 1 portandole un dono, il felice Fabrizio Frizzi. Il conduttore era sparito dalle scene a seguito del malore avuto il 23 ottobre e nello studio de La Prova del Cuoco, dopo aver affettuosamente abbracciato l’amica Antonella, ha annunciato entusiasta che sarebbe tornato a condurre L’Eredità.

L’indimenticabile sorpresa ha riunito per l’ultima volta i tre amici in televisione.