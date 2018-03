Povera Alessia Marcuzzi: lo spoiler sull’esistenza dell’altra Isola, una gaffe che ha ricordato la miglior Mara Venier, è solo l’ultimo contrattempo di un’edizione de L’Isola dei Famosi che passerà ai posteri più per le polemiche che per le dinamiche di gioco, invero piuttosto deludenti, tra ‘canna-gate’, accuse di omofobia e minacce di querele. L’ultimo contrattempo è accaduto durante la puntata di lunedì 5 marzo, quando la conduttrice, pensando di aver chiuso il collegamento, ha involontariamente svelato ai ‘naufraghi’ di Palapa che esiste L’Isola Che Non C’è, dove i concorrenti eliminati hanno la possibilità di rientrare in gioco.

Ricapitoliamo: dalla sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2018, all’isola ‘ufficiale’ ne è stata aggiunta un’altra, chiamata appunto L’Isola Che Non C’è, dove vengono trasferiti i naufraghi eliminati per dargli un’ultima opportunità di restare nel reality. Attualmente su L’Isola Che Non C’è ci sono Elena Morali e Nadia Rinaldi. Ovviamente i concorrenti dell’Isola vera e propria non sanno (e non devono sapere) assolutamente nulla dell’altra isola, per non influenzare l’esito del reality.

Ci ha pensato però Alessia Marcuzzi a spifferargli tutto con una gaffe tanto involontaria quanto disastrosa. È accaduto all’inizio della settima puntata, quando, dopo aver salutato i naufraghi della Palapa, la bionda conduttrice ha cambiato location per scambiare qualche battuta con le persone su L’Isola Che Non C’è. Ma proprio quando stava ricordando a Mara Venier che quest’isola deve rimanere un segreto, è stato aperto per sbaglio il collegamento audio con la Palapa e alcuni concorrenti hanno sentito tutto.

In realtà Alessia Marcuzzi non si è accorta subito della gaffe ma solo quando è giunto il momento di affrontare le nomination: Jonathan ha infatti comunicato agli altri naufraghi che bisogna ‘aspettarsi di tutto’ perché ha sentito nitidamente Alessia confabulare con Mara Venier a proposito di un qualcosa che i concorrenti non devono sapere. ‘Ha spoilerato sicuramente una cosa’, ha concluso Jonathan.

Dopo aver ascoltato questa conversazione ‘privata’, la Marcuzzi ha chiuso in fretta il collegamento e ha chiesto agli opinionisti in studio come comportarsi: ‘Adesso non posso collegarmi e inventarmi qualcosa, Mara mi sa che quest’anno la gaffe l’ho fatta io e non tu, ho spoilerato tutto. E adesso? Ci mancava soltanto questa… io voglio morire, maledetto Jonathan!’

Insomma, per Alessia Marcuzzi lo spoiler mica è colpa sua che parla quando non dovrebbe, ma è di Jonathan che per caso ha captato le sue parole…