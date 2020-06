Materassi Tempur, qualità certificata per un riposo ottimale | Nanopress

Il mercato dei materassi è piuttosto variegato e trovare quello che si adegui perfettamente alle proprie esigenze non è semplice, ma esistono delle caratteristiche che possono fare la differenza. Tra queste ci sono certamente la qualità dei materiali e gli standard elevati garantiti dalle certificazioni.

In questo campo Tempur si fa notare proprio per queste due caratteristiche: i suoi materassi, infatti, rappresentano un acquisto sicuro, conforme ai più severi requisiti richiesti dalla legge che soddisfano rigorosi standard ISO e “made in Denmark” che rappresenta una garanzia di successo.

Tempur rispetta i più severi programmi sia per quanto riguarda programmi e standard di certificazione sia per i materiali impiegati, anche se non richiesto espressamente dalle leggi vigenti. L’obiettivo principale è quindi quello di mantenere una politica volta a garantire che tutti i prodotti venduti siamo completamente sicuri per i consumatori. Per questo in Tempur vengono utilizzati solo i materiali e le tecnologie migliori sia per produrre i materassi che i cuscini.

Tutti i materassi sono dotati di un rivestimento lavabile e dotati di cerniera, oltre ad essere studiati per durare nel tempo tanto che l’azienda prevede una garanzia di 10 anni sui materassi e di 3 anni sui cuscini.

I materassi Tempur beneficiano della detrazione fiscale del 19%

Acquistando un materasso Tempur, inoltre, è possibile beneficiare di una detrazione fiscale del 19%, che viene riconosciuta (come specificato dalla circolare n. 20/E del 13 maggio 2011 dell’Agenzia delle Entrate) per i materassi ortopedici e antidecubito e per gli altri prodotti che rientrano nella categoria dei dispositivi medici, presentando la relativa documentazione.

Per usufruire della detrazione è necessaria una documentazione costituita fondamentalmente da 3 elementi: lo scontrino, i documenti dai quali si possa verificare che il prodotto acquistato riporti la marcatura CE e, qualora il prodotto non si incluso nella lista messa a disposizione dal Ministero della Salute, una documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato risponde alla definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92, n. 46/97, n. 332/00

Standard elevati, garantiti dalle certificazioni

Proprio le certificazioni rappresentano una delle caratteristiche più importanti. Tutti i prodotti Tempur sono progettati e realizzati per soddisfare le normative dell’Unione Europea, degli Stati membri e locali applicabili, tra cui la Direttiva sulla sicurezza dei prodotti dell’UE.

La certificazione ISO 9001:2015, ottenuta dai materassi Tempur, specifica i requisiti per un sistema di gestione della qualità e rappresenta una testimonianza di come la qualità sia al centro dell’impianto di distribuzione e produzione fornendo prodotti e servizi che soddisfino i requisiti di legge del clienti oltre a mirare a migliorare la soddisfazione dello stesso attraverso l’applicazione di processi per il miglioramento del sistema e le garanzia di conformità.

Un altro punto di forza di Tempur è quello della salvaguardia dell’ambiente tanto da ottenere la certificazione ISO 14001:2004 che regola i requisiti del sistema di gestione ambientale focalizzando l’attenzione sull’efficienza energetica così come la certificazione ISO 50001: 2011 che specifica i requisiti per l’istituzione, l’implementazione, il mantenimento e il miglioramento di un sistema di gestione dell’energia, il cui scopo è consentire a un’organizzazione di seguire un approccio sistematico per raggiungere il miglioramento continuo delle prestazioni energetiche, inclusi efficienza energetica, consumo di energia e consumo promuovendo un ambiente di lavoro sicuro, salute e benessere della comunità circostante.

Tempur, inoltre, si prende cura anche dell’ambiente di lavoro nel quale i dipendenti operano promuovendo la creazione di un ambiente salutare e sicuro