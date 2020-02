Come controllare il colesterolo: tutto quello che devi sapere

Quasi il 30% delle persone soffre di ipercolesterolemia, una patologia causata dal colesterolo alto che può comportare rischi piuttosto gravi per la salute. Se in condizioni normali il colesterolo è una sostanza benefica, qualsiasi alterazione è potenzialmente dannosa per l’organismo e può causare una serie di malattie e disturbi.

Per questo motivo, è fondamentale controllare regolarmente il colesterolo nel sangue, intervenendo prontamente qualora fosse necessario abbassarne il livello.

Colesterolo alto: cos’è e a cosa è dovuto?

Il colesterolo è una sostanza organica prodotta in maniera naturale dal nostro organismo, in particolare dal fegato, classificata come lipidi steroidei. Questo composto è fondamentale per una serie di funzioni legate alla digestione, indispensabile per la sintesi della vitamina D e di alcuni ormoni come il cortisolo e il testosterone. Allo stesso tempo, il colesterolo svolge un ruolo attivo nella sintesi dei sali biliari e nella formazione delle membrane cellulari.

Il colesterolo può essere assunto anche attraverso l’alimentazione, con quantità più o meno elevate in base al tipo di alimenti che compongono la dieta. Se presente in livelli normali svolge un’azione fondamentale per il nostro organismo, mentre valori al di fuori dei parametri consigliati comportano una situazione conosciuta come colesterolo alto. Si tratta di una patologia abbastanza grave, in grado di causare danni consistenti al fisico.

Nello specifico, è importante che il colesterolo sia trasportato dalle proteine HDL (colesterolo buono), molecole di grasso chiamate lipoproteine il cui valore dovrebbe essere superiore ai 40 mg. Al contrario, è essenziale contenere le proteine LDL (colesterolo cattivo), poiché invece che portare il colesterolo dalle zone periferiche al fegato favoriscono il percorso inverso, mettendo a rischio la salute e il corretto funzionamento dei processi digestivi, con valori ideali tra 70 e 100 mg.

Rimedi per il colesterolo alto: integratori naturali

Qualora uno dei due valori, quello relativo al colesterolo HDL o LDL, dovesse risultare fuori i parametri consigliati, oppure il livello complessivo del colesterolo fosse al di sopra dei 200 mg/dl, è indispensabile rivolgersi al proprio medico di famiglia.

Il dottore darà le indicazioni per eseguire tutti gli accertamenti necessari e pianificare un trattamento adeguato per ridurre la presenza di tale sostanza nell’organismo. In particolare, bisogna diminuire il livello di colesterolo generale, quello LDL ed eliminare tutti i fattori di rischio.

integratore alimentare da utilizzare all’interno di una dieta sana ed equilibrata, per regolare in maniera naturale i livelli di colesterolo LDL, soprattutto in momenti di stress o quando non si riesce a controllare questa sostanza soltanto con l’alimentazione. Per quanto riguarda i rimedi, sono disponibili diverse opzioni in grado di aiutare a tenere sotto controllo il colesterolo, tra cui prodotti come Armolipid Plus , unda utilizzare all’interno di una dieta sana ed equilibrata, per regolare in maniera naturale i livelli di colesterolo LDL, soprattutto in momenti di stress o quando non si riesce a controllare questa sostanza soltanto con l’alimentazione.

Questo integratore contiene sostanze importanti come il riso rosso fermentato, al cui interno sono presenti molecole preziose per abbassare i livelli di colesterolo nel sangue, oltre a una serie di antiossidanti e grassi naturali anch’essi molto utili.