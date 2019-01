Cancro: il mal di gola persistente può essere un segnale

Secondo una nuova ricerca, i medici generici con pazienti che hanno un mal di gola persistente, combinato con mancanza di respiro, difficoltà a deglutire o mal d’orecchi, dovrebbero considerare il cancro come la causa. Tuttavia, Weilin Wu del Cancer Research UK ha rassicurato i pazienti affermando che non dovrebbero allarmarsi se hanno un semplice mal di gola passeggero. Il dato fondamentale per una diagnosi di tumore è la persistenza dei sintomi. Ma vediamo di seguito nel dettaglio lo studio pubblicato nel British Journal of General Practice.

La laringe fa parte della gola e si trova all’ingresso della trachea. Tramite essa respiriamo e parliamo. Nel Regno Unito ci sono circa 2.000 nuovi casi di cancro laringeo ogni anno.

Un mal di gola da solo non è legato al cancro laringeo

Un mal di gola da solo non è legato al cancro laringeo, ma in caso di pazienti già anziani e con mal di gola persistente, raucedine, difficoltà a respirare e deglutire, presenza di noduli al collo inspiegabili, allora bisogna indagare meglio per capire se è in azione un cancro della gola o della laringe.

La ricerca, condotta dall’Università di Exeter, ha esaminato i dati di 806 pazienti con diagnosi di tumore della laringe e altri 3.559 pazienti.

La principale autrice, la dottoressa Elizabeth Shephard, ha detto che è il primo vero passo per avere un quadro generale di tutti i sintomi che potrebbero portare alla diagnosi di cancro laringeo.

“Il significato dello studio è che abbiamo scoperto che la raucedine è importante per il cancro della laringe, ma significativamente il rischio di avere un cancro laringeo aumenta notevolmente quando è combinato con un mal di gola ricorrente”, ha sostenuto.

L’importanza della prevenzione

Un altro degli autori dello studio, il prof Willie Hamilton, già responsabile clinico per le attuali linee guida dell’Istituto nazionale per la salute e l’eccellenza di cura (NICE), ha sottolineato l’importanza di questo studio perché “ha mostrato la potenziale gravità di alcune combinazioni di sintomi precedentemente ritenute a basso rischio”.

Ora i medici di base britannici possono contare su nuove pratiche di accesso alla chemioterapia o alla radioterapia per i pazienti che ne hanno bisogno, dovute proprio ai risultati di questa nuova ricerca. Ma, sottolinea l’esperto, bisogna precisare che non stiamo parlando di un qualsiasi mal di gola – “il mal di gola deve essere abbastanza significativo”.

“Siamo tutti abituati a mal di gola, ma i mal di gola che vengono segnalati ai medici generici sono già insoliti perché sono andati oltre la capacità di gestione del paziente”. Ed è quindi la combinazione di sintomi persistenti – mal di gola, raucedine e problemi respiratori o di deglutizione – che potrebbe essere un segnale di avvertimento.

Il dott. Shephard ha infine sottolineato che il nuovo testo con le linee guida è fondamentale per selezionare i pazienti giusti per il rinvio alla terapia anticancro: “se capiamo prima lo stato delle cose possiamo quindi diagnosticare il cancro in una fase precedente e i pazienti potranno avere accesso alla giusta terapia immediatamente”.

