Colori pastello tossici per i bambini, nel mirino marche conosciute

Scatta l’allarme pastelli tossici per bambini dopo alcuni test messi a punto da una rivista tedesca dedicata ai consumatori che si chiama OkoTest. Nell’esperimento portato a termine dai redattori della rivista è venuto a galla che alcuni colori pastello sono tossici. Quindi pericolosi per i bambini, per i quali sarebbe meglio evitarne l’uso. Vediamo quali marche sono state esaminate e con quali risultati.

Come sappiamo i bambini amano giocare con i colori, spesso si sporcano disegnandosi le mani o altre parti del corpo. Oppure mordicchiano le matite o le penne, ingerendo involontariamente microframmenti di colore. Ecco perché è importante per ciascun genitore sapere come sono fatti i colori con cui giocano i bambini.

Cosa c’è dentro ai pastelli colorati?

Sfortunatamente i colori non sono composti da materie prime di origine naturale, ma spesso al loro interno ci sono ammine aromatiche e idrocarburi policiclici aromatici. Composti che sono valutati come cancerogeni, quindi senz’altro da evitare per far giocare i bambini. I quali potrebbero anche ingerire accidentalmente alcune particelle mettendo a rischio la loro salute.

Su 15 marche di colori per bambini analizzate, la metà è risultata pericolosa. Ma ci sono diversi tipi di colori che hanno passato positivamente il test. Ecco quali sono.

Marche di colori pastelli tossici

Real, Bic, Binney & Smith, Eagle Kreativ e Staedtler sono le marche con bollino verde, ossia che hanno superato bene il test. Sono colori usabili dai bambini perché rispettano tutti i parametri di sicurezza e non sono pericolosi.

A metà classifica si sono piazzate le marche Herlitz, Lyra ed Eberhard Faber. Anche questi colori per bambini sono considerati soddisfacenti, quindi usabili senza grossi rischi.

Le marche di colori per bambini che invece non hanno passato il test sono Ses, Tedi, Faber-Castell, Lamy, Fila, Pelikan e Stabilo. In pratica le marche più comunemente usate anche in Italia.