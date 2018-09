Sono un hikikomori? [TEST]

Il test Sono un hikikomori è stato realizzato in collaborazione con persone che in passato sono state hikikomori. Questo test non ha valore scientifico o psicologico e non ha la pretesa di sostituirsi al parere di uno psicoterapeuta. Tuttavia è un primo passo per identificare un possibile problema di ansia sociale esasperata, dal momento che le domande, le risposte e i profili sono stati valutati e approvati da persone che un tempo hanno vissuto come hikikomori. Se credi di essere un hikikomori fai questo test e rispondi con onestà. E se credi che un tuo congiunto o un tuo amico sia caduto nella spirale della vita da hikikomori, fai il test e cerca di rispondere alle domande utilizzando le informazioni che hai raccolto su di lui. Identificare il problema è un primo passo per affrontarlo.

(Foto di Sareerat Phongsart/Shutterstock.com)

