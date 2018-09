Malattie trasmesse da zanzare, pappataci, mosche e zecche

/ Ansa

Diverse malattie che possono colpire l’uomo vengono veicolate da insetti come zanzare, zecche, pappataci, cimici, che dopo essere stati infettati da un agente patogeno possono trasmettere a loro volta l’infezione all’uomo tramite, ad esempio, una puntura o un morso. Anche le mosche possono trasformarsi in vettori patogeni, ad esempio trasportando l’agente infettivo sul corpo per poi trasmetterlo quando si poggiano.

Ma quali sono le malattie virali trasmesse da insetti vettori che sono state registrate in Italia? Vediamone un elenco di seguito.