Addormentarsi in due minuti grazie alle tecniche dei soldati americani

Foto di tommaso79/Shutterstock.com

Addormentarsi in due minuti non solo è possibile, ma è anche facile: basta mettere in pratica una tecnica collaudata dai soldati americani. E se funziona con loro, abituati a fronteggiare situazioni in cui l’adrenalina è una costante, può funzionare proprio con tutti. Secondo i sondaggi la tecnica per addormentarsi in due minuti funziona nel 96% dei casi. Andiamo a scoprire questi trucchi svelati da Rachel Hosie sull’Independent. Non si tratta di nulla di originale, per la verità: il tutto era stato svelato nel 1981 nel libro “Relax and Win: Championship Performance” di Lloyd Bud Winter. Andiamo a scoprire una per una tutte le tecniche di rilassamento indispensabili per addormentarsi in due minuti.