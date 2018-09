Trattenere i peti fa male?

E’ giusto trattenere le scoregge?

Diciamo che il punto non è se è giusto o sbagliato, perché non c’è alcunché di sbagliato a ‘fare aria’ quando necessario, ma diciamo che fare peti in pubblico è considerato sconveniente e indecente per la morale comune. Chi peta in pubblico in genere è considerato un maleducato. Quindi tanti si trattengono per non fare brutta figura, o cercano di petare in silenzio. Altri si appartano in zone non frequentate per poter liberare l’aria dall’intestino senza lasciare tracce. Gli esperti comunque consigliano di espellere i gas tutte le volte che è possibile farlo.