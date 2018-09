Quanto sei esperto di vaccini? Scoprilo col nostro quiz

Quante ne sai sui vaccini? Scopri quanto sei preparato su questo argomento così importante e attuale che vede, purtroppo, una cospicua percentuale di persone che credono a bufale e falsi miti. Al contrario, la prevenzione alle malattie grazie all’aiuto dei vaccini è fondamentale per immunizzare la popolazione con benefici a livello di salute e, non per ultimo, economico sul sistema sanitario nazionale. Troverai quindici domande di difficoltà varia che passano dalle richieste del Ministero al funzionamento delle pratiche burocratiche sino alla storia che ha portato alla nascita dei vaccini e del loro perfezionamento. Per prepararti, dai un’occhiata agli ultimi aggiornamenti sui vaccini obbligatori per le scuole.

Se ti è piaciuto, condividilo su Facebook e sfida i tuoi amici, clicca subito su Inizia il Quiz!

140