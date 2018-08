In natura esistono veri e propri afrodisiaci naturali: noi vi sveliamo 6 alimenti da non perdere per risvegliare il desidero, migliorare la circolazione sanguigna e le prestazioni sessuali. Molti studi scientifici confermano, infatti, che aggiungere alle pietanze un pizzico di spezie afrodisiache oppure mangiare con regolarità alcuni cibi, riesce a rendere ancora più piacevole l’intimità. Curiosi di conoscere tutti gli alimenti che agiscono come viagra naturale? Vediamo insieme quali sono. IL SESSO E’ COME LA DROGA: PUO’ CAUSARE DIPENDENZA

Olio di oliva, ottimo afrodisiaco naturale L’olio d’oliva migliore le prestazioni sessuali. Una ricerca dell’Università di Atene presentata al Congresso dell’European Society of Cardiology (Esc) a Monaco di Baviera conferma che è addirittura meglio del viagra. Quanto bisogna assumerne per avere benefici effetti a letto? 9 cucchiai a settimana di olio d’oliva potrebbe ridurre il rischio di impotenza di circa il 40%, perché aiuta a migliorare la circolazione e aumenta i livelli di testosterone, riducendo il rischio di disfunzione erettile. Christina Chrysohoou, che ha condotto lo studio, ha ricordato che la dieta mediterranea e l’esercizio fisico sono fondamentali per migliorare le prestazioni sessuali in uomini di mezza età.

Peperoncino Tra gli afrodisiaci naturali femminili, il più conosciuto è forse il peperoncino. Il suo colore rosso vivo e le proprietà che lo contraddistinguono lo rendono un alimento che viene associato immediatamente al desiderio e alla passione. Nello specifico, contiene capsaicina che determina il sapore piccante e la sua proprietà afrodisiaca. Nel corpo svolge una funzione vasodilatatrice, migliorando la circolazione sanguigna. Rappresenta anche un ottimo afrodisiaco per uomo.

Zenzero In erboristeria o nei supermercati, si può acquistare lo zenzero, un alimento ottimo per la salute dell’organismo. La radice possiede numerose proprietà benefiche e può essere annoverata persino tra i migliori 10 antibiotici naturali. Oltre a contrastare l’affaticamento, rappresenta un valido alleato contro l’impotenza. Lo si deve ad alcune sostanze come gingerolo e zingiberene.

Asparagi Tra i prodotti eccitanti e i rimedi per l’impotenza, gli asparagi occupano un posto di grande rilievo perché stimolano il desiderio maschile grazie alla presenza di sostanze capaci di stimolare la produzione di ormoni sessuali.

Mandorle Se gli asparagi costituiscono una valida soluzione per l’uomo, le mandorle sono l’alimento ideale per le donne. Contengono molta vitamina E che stimola il desiderio sessuale, oltre a favorire la fertilità. Inoltre, le mandorle presentano molte altre proprietà benefiche e non dovrebbero mai mancare nell’alimentazione quotidiana!