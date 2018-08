I sette vantaggi di coltivare il cibo a casa con il fai da te

da Pixabay Quali sono i buoni motivi per andare a coltivare il proprio cibo in casa naturalmente dando precedenza ai vegetali e frutta? Abbiamo isolato 7 ottime ragioni per iniziare a impegnarsi nell’allestire il proprio orto personale su balconi o nel gardino. Una procedura che di certo richiederà molta fatica e impegno, ma che darà – in senso letterare e figurato – ottimi frutti con risultati di qualità, al 100% bio, a metri zero, gustosi e ideali per ogni stagione.

1) Il benessere da Pixabay Il primo è presto detto ossia il cibo che viene coltivato in proprio è quanto di più benefico per il nostro corpo ci sia perché si usano solo prodotti naturali e biologici e zero chimici; è molto più sano e controllato rispetto a quello che si può acquistare al mercato oppure al supermercato.

2) Fa bene al portafogli da Pixabay Il secondo è naturalmente quello economico visto che andare a coltivare il proprio cibo richiede una spesa iniziale piuttosto ridotta è una bassa manutenzione, andando poi ad avere raccolti abbondanti e con un bassissimo costo finale.

3) Tiene in forma da Pixabay Coltivare il proprio cibo ti tiene in forma dato che richiede molto impegno quotidiano, trasportare attrezzatura, bagnare le piante, avere orari regolari e prendersi cura delle proprie creature, che si possono installare anche sul balcone, non necessariamente solo a terra.

4) Aiuta la Terra da Pixabay Per i più ecologici andare a coltivare proprio cibo da sicuramente una grossa mano per il rispetto della natura visto che va a ridurre tutto ciò che è collaterale come trasporti, utilizzo di sostanze chimiche e passaggi intermedi.

5) Zero sostanze chimiche da Pixabay Ricollegandosi a quanto appena affermato, andare a coltivare il cibo da sé consente di avere un controllo totale delle sostanze utilizzate e quindi essere sicuri che non c’è niente di chimico in quello che andremo a mangiare.

6) Fa bene alla socialità da Pixabay Lavorare insieme per coltivare il cibo è qualcosa che aumenta anche la coesione ad esempio amici oppure familiari o una coppia che andrà a perseguire uno stesso obiettivo insieme con gli stessi sforzi e le stesse motivazioni.