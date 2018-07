Listeria e salmonella: 12 consigli per evitare intossicazioni alimentari

FOTO | pixabay / batteri di salmonella al microscopio elettronico Le segnalazioni di prodotti alimentari ritirati dalla vendita per contaminazioni batteriche sono in aumento, ma il pericolo non viene solo dall’industria, anche noi possiamo evitare di fare errori mentre cuciniamo. Ed ecco di seguito un comodo e chiaro decalogo con preziosi consigli su come fare per evitare intossicazioni alimentari dovuti all’ingestione di alimenti contaminati da listeria monocytogenes, salmonella e altri batteri che possono essere davvero molto dannosi per la salute. Leggi anche: Salmonella: sintomi, cura, contagio e incubazione dell’infezione salmonellosi (Fonti: EFSA, autorità europea per la sicurezza alimentare, NSF International e OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità)

Pulire bene gli alimenti FOTO | pixabay Primo consiglio in assoluto per evitare contaminazioni da listeria e salmonella è pulire molto bene i prodotti alimentari prima di portarli in tavola. Frutta e verdura vanno lasciati in ammollo con il bicarbonato e risciacquati più volte in acqua pulita prima di consumarli. Non ha senso lavare i cibi se poi si devono mettere in frigo, anzi, così facendo si possono sviluppare patogeni.

Non mischiate alimenti cotti e crudi FOTO | pixabay Non mettete mai insieme alimenti cotti e crudi, né mescolate in un unico piatto alimenti vegetali e proteine animali. Leggi anche: Alimenti a rischio salmonella: i cibi a cui fare attenzione

Non lavare carne e pesce se non li cucinate subito FOTO | pixabay Evitate accuratamente di lavare il pesce e la carne se non li cucinate subito, soprattutto quella di polli e altri volatili. E provvedete sempre a una corretta conservazione, in frigo o freezer. Leggi anche: Listeria: formaggi, insalata e tutti gli alimenti a rischio infezione

Mettere gli alimenti sotto vuoto FOTO | pixabay Per evitare che le provviste alimentari vadano a male troppo presto, generando batteri, mettete gli alimenti sotto vuoto prima di riporli in frigo, in freezer o in dispensa. L’ossigeno è infatti indispensabile per molti batteri, senza il quale muoiono.

Usare utensili e stoviglie puliti e sanificati FOTO | pixabay Quando maneggiate frutta e verdura da portare in tavola usate sempre stoviglie e utensili pulitissimi. Anche gli strofinacci con cui asciugate le mani o le pentole devono essere puliti, quindi frequentemente cambiati.

Cuocere gli alimenti FOTO | pixabay Il forte calore uccide i batteri, quindi se potete cuocete tutti gli alimenti e consumate tutto subito, senza produrre avanzi.

Evitate cotture lente FOTO | pixabay A meno che non abbiate in casa strumenti da chef per creare sottovuoto e abbattere le temperature delle pietanze per garantire l’igiene alimentare, evitate di cuocere lentamente i cibi, cioè a una temperatura inferiore ai 100 gradi. Listeria e salmonella non muoiono sotto ai 100 gradi.

Evitate il microonde FOTO | pixabay Temperature sotto i 70°C e una cottura irregolare mantengono in vita i batteri della carne come la salmonella che sono pericolosi per l’uomo e causano intossicazioni.

Non scongelate a temperatura ambiente FOTO | pixabay Mettete il cibo da cuocere direttamente dal freezer in padella, o in forno o al barbecue. Non scongelate a temperatura ambiente e non lasciate ‘all’aria’ gli alimenti crudi.

Cuocete bene la carne, evitatela ‘al sangue’ FOTO | pixabay La cottura della carne deve essere completa, specialmente se si parla di carne macinata come nel caso degli hamburger, che può veicolare l’Escherichia Coli e altri batteri. Evitate la ‘bistecca al sangue’, a meno che non conoscete personalmente i passaggi della filiera.

Evitare cibi che costano troppo poco FOTO | pixabay Presso i supermercati anche famosi della grande distribuzione si possono acquistare cibi a prezzi molto bassi ma spesso è la qualità a essere compromessa. Non fidatevi di quegli alimenti che vengono venduti a un prezzo davvero troppo basso e conveniente, perché potrebbe nascondere brutte sorprese.