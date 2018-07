McDonald’s nei guai per le insalate contaminate: centinaia i casi di ciclosporiasi denuciati

Da maggio a oggi sono almeno 90 i casi accertati di ciclosporiasi, un’infezione intestinale che causa dissenteria, dovuti alla presenza del parassita cyclospora cayetanensi nelle insalate vendute da McDonald’s nei suoi ristoranti in Illinois e Iowa, negli Stati Uniti. Il sintomo principale di questa infezione è, come detto, una forma grave di dissenteria, ma anche con febbre, crampi addominali, nausea, inappetenza, malessere generalizzato e perdita di peso.

Le indagini, così come riportato dal dipartimento di Salute pubblica dell’Illinois, indicano una connessione tra la malattia e il consumo di insalate prodotte nei fast food a marchio McDonald’s. Anche il dipartimento della Salute dell’Iowa ha confermato il sospetto.

Come avviene la contaminazione delle insalate?

Il patogeno può resistere sugli alimenti come le verdure e la frutta che non sono perfettamente lavate. La trasmissione della ciclosporiasi avviene sempre per via oro-fecale tramite cibi o bevande contaminate, come appunto in questo caso.