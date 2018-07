Listeria: formaggi, insalata e tutti gli alimenti a rischio infezione

FOTO | pixabay La listeria monocytgenes è un batterio tossico che può provocare nell’essere umano l’infezione nota come listeriosi, che in genere colpisce il sistema nervoso centrale, quindi il cervello, provoca danni al feto in caso di donne in gravidanza e può essere causa di gastroenterite oltre che di setticemia generalizzata. La trasmissione dell’agente patogeno avviene in genere attraverso cibi e alimenti che sono contaminati, ma anche attraverso il contatto diretto, ad esempio macellando animali infetti. La manifestazione della malattia può avvenire anche dopo 60 giorni dall’aver mangiato cibo contaminato. Per avere un’idea di quali sono gli alimenti a rischio listeriosi, vi invitiamo a proseguire la lettura. Leggi anche: Sintomi e cura della listeriosi

Alimenti a rischio listeriosi FOTO | pixabay Latte Il latte fresco appena munto, ovvero il latte crudo o comunque non pastorizzato, sia esso di mucca, di pecora o di capra, può essere veicolo di trasmissione del batterio listeria.

FOTO | pixabay Formaggi freschi Il formaggio fresco come la ricotta di pecora, di mucca o di capra è uno degli alimenti a rischio listeriosi. Leggi anche: Ricotta pecorina ritirata per listeriosi Anche le mozzarelle, lo stracchino o il gorgonzola possono essere veicolo di infezione batterica da listeria monocytogenes. Leggi anche: Gorgonzola ritirato per contaminazione da listeria

FOTO | pixabay Formaggi semi-stagionati Anche i formaggi semi-stagionati come la provola o il caciocavallo sono un potenziale veicolo di listeria. Leggi anche: Provola ritirata dalla vendita per rischio listeriosi

FOTO | pixabay Formaggi stagionati Il formaggio stagionato preparato con latte crudo non pastorizzato è uno degli alimenti a rischio listeriosi. Ne è un esempio il taleggio, tipico formaggio preparato – appunto – con latte vaccino crudo, ma possono essere veicolo dell’infezione anche il pecorino toscano o il pecorino sardo, oltre ad altri tipi di formaggi stagionati pur preparati con latte pastorizzato. Leggi anche: Ritirato Taleggio dalla vendita per presenza di listeria monocytogenes

FOTO | pixabay Carni crude Carni crude o non perfettamente cotte di bovini, caprini e ovini possono essere alimenti a rischio listeriosi. Attenzione ai carpacci o ad altre pietanze a base di carne non cotta, ma soltanto marinata. Il consiglio per evitare intossicazioni e infezioni è di cucinare molto bene le carni prima di consumarle. Leggi anche: Un lotto di porchetta di Ariccia a rischio listeriosi

FOTO | pixabay Insaccati Gli insaccati sono tra gli alimenti più a rischio listeriosi dato che sono in genere prodotti utilizzando carne cruda. Il pericolo non è solo per salami, spianate, capicollo e coppe di testa, ma anche per le fese di tacchino o pollo, i prosciutti crudi e le salsicce. Leggi anche: Epidemia di listeriosi: 180 morti per le salsicce contaminate

FOTO | pixabay Pesce Il pesce crudo può veicolare il batterio della listeria, oltre che il pericoloso anisakis. Anche il pesce venduto a fette e affumicato, come il salmone, il tonno o il pesce spada, può essere infettato dal batterio. Leggi anche: Lotti di salmone affumicato ritirati dal Ministero della Salute per pericolo listeriosi

FOTO | pixabay Verdure fresche Qualsiasi tipo di verdura fresca può essere veicolo di listeria. Spesso si trovano contaminazioni maggiori nel mais o nei fagiolini, ma nessun ortaggio crudo è immune da una potenziale contaminazione. Per evitare il rischio occorre lavare molto bene le verdure e cuocerle adeguatamente.