Tutte le cause di Ictus ischemico e emorragico

FOTO | pixabay Quali sono le cause di ictus, o colpo apoplettico? L’ictus è una patologia che interessa il cervello e si manifesta quando il tessuto cerebrale non è ben irrorato di sangue. Ciò può avvenire per un’embolia o una trombosi, e allora parliamo di ictus ischemico, oppure per una emorragia, e allora ci riferiamo all’ictus emorragico, che a sua volta si divide in due tipi, a seconda di dove si manifesta, ossia di ictus emorragico intracerebrale o ictus emorragico subaracnoideo. Dei tre tipi di ictus elencati, in genere quello emorragico è fatale in una maggiore percentuale rispetto agli altri due. Esiste poi una forma di ictus dagli effetti non permanenti, che è conosciuto come attacco ischemico transitorio (TIA). Cosa provoca l’ictus? Vediamo di seguito le principali cause di ictus ischemico e emorragico.

Ictus ischemico – cause FOTO | pixabay Occlusione di un vaso sanguigno Quando una delle arterie che portano sangue al cervello si intasa o si occlude per via di un restringimento si parla di ictus ischemico (ischemia cerebrale). La causa di un ictus ischemico dovuto a trombosi è la formazione di un coagulo di sangue aderente al vaso arterioso provocato dall’accumulo di piastrine e colesterolo (placca aterosclerotica). La lesione del vaso in questione può essere favorita dall’ipertensione. Leggi anche: Torino: bimbo con ictus salvato con stent cardiaco, è il primo caso al mondo

FOTO | pixabay Coagulo di sangue in circolo A causare l’ictus ischemico può essere un embolo. L’embolo è un coagulo di sangue ‘mobile’, non ancorato che in genere si origina nel cuore e che poi va in circolo andando a finire nel cervello. Il problema è dato proprio dal fatto che va in giro nel sistema vasale e, entrando in un vaso più piccolo delle sue dimensioni può incastrarsi limitando il flusso sanguigno. Vediamo di seguito le cause principali di ictus ischemico.

Aritmia cardiaca FOTO | pixabay Le persone con predisposizione ad aritmie cardiache possono essere più facilmente colpiti da ictus.

Diabete mellito FOTO | pixabay Tra i fattori di rischio dell’ictus gli esperti mettono anche il diabete mellito e altre patologie metaboliche.

Ipertensione e malattie cardiovascolari FOTO | pixabay L’ipertensione è uno dei principali fattori di rischio dell’ictus.

Pillola anticoncezionale L’utilizzo della pillola anticoncezionale e l’ormonoterapia a base di estrogeni può provocare ictus, embolia polmonare, infarto.

Dislipidemie da alimentazione sbagliata FOTO | pixabay Chi ha alterazioni della quantità di lipidi circolanti nel sangue, in particolare del colesterolo, dei trigliceridi e dei fosfolipidi ha più possibilità di sviluppare un attacco apoplettico. Altri fattori di rischio sono l’obesità, il sovrappeso e l’inattività fisica. Leggi anche: Batteri orali e ictus: scoperta una correlazione

Aterosclerosi FOTO | pixabay In presenza di aterosclerosi vasale aumenta la possibilità di ictus cerebrale.

Ictus emorragico -cause FOTO | pixabay Rottura di un vaso sanguigno L’ictus cerebrale emorragico si manifesta quando un vaso che porta sangue al cervello si rompe o, per una lesione, subisce una perdita di sangue, dando luogo alla cosiddetta emorragia cerebrale. In relazione al luogo dove avviene l’emorragia parleremo di ictus emorragico intracerebrale (rottura del vaso sanguigno nell’encefalo) ed ictus emorragico subaracnoideo (rottura del vaso sanguigno nell’encefalo sulla superficie cerebrale). Vediamo di seguito le cause principali di emorragia cerebrale.

Ipertensione cronica e malattie cardiovascolari FOTO | pixabay L’Ipertensione cronica può provocare la rottura di vasi sanguigni e quindi ictus emorragico (i livelli patologici superano i 120/80 millimetro di mercurio, mmHg).

Trauma cerebrale FOTO | pixabay La cause principale dell’ictus emorragico è il trauma cerebrale.

Aneurisma FOTO | pixabay Un’altra delle cause dell’ictus può essere una malformazione delle arterie o delle vene congenita o una alterazione ovvero una dilatazione localizzata di un’arteria con conseguente rottura del vaso.