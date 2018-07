Tutte le cause dell’osteoporosi

In questo articolo andiamo a elencare tutte le possibili cause dell’osteoporosi, una malattia del sistema scheletrico che va a deteriorare la massa minerale rendendo il tessuto osseo più fragile. L’osteoporosi, in pratica, consuma la densità dell’osso, aumentando inevitabilmente il rischio di fratture scheletriche. Esistono alcune persone che sono più a rischio di altre di sviluppare l’osteoporosi, come ad esempio le persone esili che hanno un indice di massa corporea inferiore a 19, tuttavia ci sono altre cause che possono determinare l’insorgere dell’osteoporosi. Vediamole tutte di seguito.