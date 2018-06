Da uno studio iniziato nel 2015 e concluso nel 2018, realizzato in Italia dall’Istituto Ramazzini di Bologna, si ha la conferma che i telefonini possano provocare il cancro al cervello e neoplasie al cuore . Gli studiosi hanno accertato che un’esposizione prolungata ai campi elettromagnetici generati dalla telefonia mobile può essere causa di alcune forme di tumore. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista internazionale ”Environmental Research”.

Alimentarsi con cibo spazzatura nuoce al nostro organismo, dato che può far sviluppare il cancro. Un nuovo recente studio mostra come mangiare cibi industriali troppo lavorati e ricchi di conservanti e additivi aumenta il rischio di cancro .

Gli esperti hanno lanciato l’allarme sulla correlazione tra tinture per capelli e cancro al seno . Secondo uno studio, le donne che si tingono molto frequentemente i capelli hanno un rischio aumentato del 14% di contrarre un tumore al seno.

Anche i Virus causano il cancro, lo dice l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, spiegando che più del 15% dei tumori è collegato a infezioni provocate da virus .

Lo smog che caratterizza spesso l’aria delle nostre città e che determina delle alte forme di inquinamento può essere un fattore di rischio per lo sviluppo dei tumori dell’apparato respiratorio.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il consumo di carne lavorata aumenterebbe il rischio di sviluppare il tumore al colon. L’Airc, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro spiega che è nocivo “un consumo eccessivo di carni rosse, soprattutto di carni rosse lavorate (salumi, insaccati e carne in scatola), che aumenta il rischio di sviluppare alcuni tumori”. Il rischio dipende dalla “quantità e frequenza dei consumi”.

Radiazioni solari

Come ribadito anche dall’International Agency for Research on Cancer, l’esposizione eccessiva e prolungata ai raggi ultravioletti può essere la causa dello sviluppo di forme di cancro alla pelle. Attenzione all’esposizione ai raggi solari, dunque, proteggetevi con adeguate creme solari protettive.