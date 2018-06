Parassiti nel corpo: i segnali della loro presenza

Foto Pixabay

Avete sempre pensato che le infezioni possano essere causate solo da batteri, virus e funghi? Vi sbagliavate, l’organismo umano può essere attaccato anche dai parassiti. Non si tratta di microorganismi che colpiscono soltanto gli animali, anche l’uomo può essere infestato e manifestare gravi problemi di salute. Sono più di 3mila le persone che mostrano sintomi legati alla presenza di parassiti. Come vi entriamo in contatto? Attraverso l’epidermide, oppure tramite il cibo e l’acqua di cui ci nutriamo. Possono infestare l’intestino, gli organi riproduttivi, inoltre sono in grado di danneggiare il sistema nervoso e la salute mentale di chi ne è affetto. Vediamo i principali segnali che possono indicare la presenza di parassiti nelle varie parti del corpo umano.