Quegli alimenti che accorciano la vita

Foto di Sharif Pavlov/Shutterstock.com Fra poco scopriremo quali sono i cibi che accorciano la vita. Sì perché se il cibo sano aggiunge anni alla vita, gli alimenti nocivi per la salute riducono il tempo che ci è concesso. Per carità, è tutta una questione di proporzioni: una sporadica abbuffata di cibo spazzatura non ha mai ucciso nessuno, ciò che fa male invece sono le cattive abitudini reiterate nel tempo. Di seguito un elenco di alimenti dannosi per la salute con i quali entriamo in contatto nella nostra quotidianità, da conoscere per tenere a freno la gola.

Meno calorie, più salute Foto di Eviart/Shutterstock.com Uno studio del 2013 sembra dimostrare che una dieta poco calorica allungherebbe la vita proteggendo il DNA. Lo studio ha evidenziato che i topi che ricevono un’alimentazione più leggera hanno una minore incidenza di tumori. E non solo: l’ingestione di un minor numero di calorie manderebbe le cellule in un regime di “risparmio energetico”, allungandone il ciclo vitale. Una dieta povera di calorie proteggerebbe i telomeri, le parti terminali dei cromosimi. Ovviamente non bisogna esagerare con la dieta, per non incorrere in altri tipi di problemi.

Carne processata Foto di yamix/Shutterstock.com Il consumo abituale di carne processata è stato associato a malattie gravi, come disturbi cardiaci e tumori. Dopo avere passato in rassegna circa 800 studi, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha aggiunto le carni processate tra i cancerogeni del gruppo 1, quelli cioè di cui è provata la pericolosità per la salute. Per carni processate si intendono tutte quelle che abbiano subito un processo di trasformazione per prolungarne la conservazione o alterarne il gusto (stagionatura, salatura, stagionatura, aggiunta di conservanti). Per capirci, stiamo parlando di salame, prosciutto, mortadella e salumi in generale. Secondo questo studio, assumere appena 50 grammi di carni lavorate al giorno alzerebbe il rischio di cancro al colon-retto del +18%.

Farine raffinate Foto di kzww/Shutterstock.com Le farine raffinate presenti in crackers, dolci, pane ed altri prodotti da forno, hanno un impatto negativo sulla salute in quanto aumentano i livelli di infiammazione nei tessuti, hanno uno scarso apporto di fibre, aumentano il rischio di sviluppare allergie e intolleranze, aumentano il senso di stanchezza, causano insonnia, fanno ingrassare poiché aumentano la tendenza ad accumulare grasso e causano uno squilibrio nel Ph del corpo.

Passiamo allo zucchero: lo zucchero promuove la formazione dei radicali liberi, che a loro volta causano un invecchiamento precoce delle cellule. Chi esagera con gli zuccheri insomma invecchia prima e si riempie di rughe. Per non parlare poi del maggiore rischio di carie, calcoli biliari, emorroidi, appendicite, vene varicose, eccetera eccetera eccetera. La dottoressa Nancy Appleton, autrice del libro Lick the Sugar Habit: How to Break Your Sugar Addiction Naturally enumera ben 77 tipi di danni, più o meno gravi, che lo zucchero può causare alla salute.

Glutammato monosodico (MSG) Foto di greanggrai hommalai/Shutterstock.com Il glutammato monosodico per anni è stato considerato come il nemico numero 1 per la salute. Il glutammato monosodico si trova nei dadi da cucina, nei surgelati, nei cibi in scatola e negli alimenti liofilizzati. Recenti studi l’hanno sdoganato, purché non si superino i 30mg di assunzione giornaliera per ogni chilo di peso corporeo (raccomandazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare). Un eccesso di questo amminoacido nell’organismo può causare mal di testa, elevata pressione sanguigna e picchi di insulina.

Cibo cinese Foto di plantic/Shutterstock.com Se fate parte della maggioranza dei cittadini che consuma cibo cinese solo una volta ogni tanto, continuate pure così. Se invece avete un take away cinese sotto casa e vi accorgete di fargli visita un po’ troppo spesso, allora dovreste rivedere le vostre abitudini: dato l’elevata presenza di sale, un eccessivo consumo di cibo cinese è stato associato ad aumento di pressione e malattie cardiocircolatorie.

Carne grigliata Foto di Jacek Chabraszewski/Shutterstock.com Grigliare la carne lasciando che venga a contatto con la fiamma viva del barbecue genera sostanze come ammine eterocicliche e idrocarburi policiclici aromatici, sostanze che sono correlate a rischi tumorali. Si consiglia di dare una pennellata alla carne prima di metterla sulla brace, intingendola in salse con basso contenuto di zucchero e di sale, o anche solo di bagnarla in acqua. Questo riduce i rischi per la salute.

Acidi grassi trans Foto di Jonathan Vasata/Shutterstock.com Gli acidi grassi trans sono l’ingrediente fondamentale di cibi super appetitosi come le patatine fritte dei fast food. Purtroppo il loro consumo è stato associato a infiammazioni, malattie cardiache, ictus e diabete.

Energy drink Foto di Ariwasabi/Shutterstock.com In queste sostanze c’è abbastanza caffeina da provocare aritmia cardiaca nei soggetti predisposti. Si tenga poi presente che questo tipo di bevande viene spesso consumato, in quantità spesso eccessive, dai giovanissimi in contesti già di per sé eccitanti come le discoteche e i rave party.

Fast food Foto di i kolopach/Shutterstock.com Gli effetti del cibo da fast food sono deleteri per l’organismo: una dieta a base di grassi, zuccheri e calorie da fast food aumenta il rischio di contrarre aterosclerosi e diabete. Il motivo è che il cibo da fast food causa una sorta di infiammazione permanente nel nostro organismo, il che aumenta l’aggressività del sistema immunitario. Lo studio arriva dall’università di Bonn. Come sempre vale la regola di non esagerare.