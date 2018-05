Cosa mangiare per abbronzarsi velocemente: gli alimenti ricchi di vitamina A

FOTO | pixabay

In previsione dell’estate imminente in tanti si chiedono cosa mangiare per abbronzarsi velocemente, ossia quali sono i cibi che favoriscono l’abbronzatura e permettono di mantenerla a lungo. Allora, per sapere di quali cibi dobbiamo fare il pieno fin da subito per avere una pelle perfettamente abbronzata, andiamo a vedere quali sono gli alimenti ricchi di vitamina A, ossia il retinolo, importantissimo per la salute della pelle (oltre che della vista) e i carotenoidi. I primi vengono assorbiti da fonti di origine animale, i secondi da frutta e verdure prevalentemente di colore giallo-arancione-rosso. Scopriamoli tutti.