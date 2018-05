Il confronto tra i polmoni di un fumatore e di un non fumatore in un video shock

La differenza fra i polmoni di un fumatore e i polmoni di un non fumatore è nota: i pacchetti delle sigarette riportano da tempo immagini shock con i polmoni anneriti e malati estratti dai fumatori incalliti. La differenza fra polmoni sani e i pomoni di un fumatore non è soltanto estetica: oggi vi proponiamo un video particolarmente forte che dimostra come anche la funzionalità dell’organo venga danneggiata dal fumo.

I fumatori non sono ignoranti: sanno esattamente quali e quanti danni provochi il fumo al loro organismo (e al loro portafogli): diminuzione del quoziente intellettivo, rughe, diminuzione del fiato, alitosi, minore potenza sessuale negli uomini, maggiore rischio di cancro, danni ai denti, caduta dei capelli, eccetera… Smettere di fumare porta al corpo vantaggi a breve e a lungo termine.

Per convincere un fumatore a smettere non bisogna fare leva sulla razionalità, ma sull’emotività. Ecco dunque un video particolarmente brutale postato su Facebook da Amanda Eller, un’infermiera in servizio presso un ospedale del North-Carolina.

Amanda Eller ha accompagnato il suo video con questa didascalia: “Polmoni di malato di cancro (1 pacco di sigarette al giorno per 20 anni) contro polmoni sani. Volete ancora fumare?” Il video in pochi giorni è stato condiviso quasi mezzo milione di volte.

A sinistra abbiamo un organo malato, annerito e che fa fatica a gonfiarsi d’aria; mentre a destra abbiamo un organo sano e in perfetta funzionalità.

Molti fra noi fumano. E tutti abbiamo almeno un fumatore nella nostra famiglia o nel nostro gruppo di amici. Condividiamo questo video con quante più persone possibile: se riusciremo a far smettere di fumare almeno una persona avremo fatto la differenza.