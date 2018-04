Le posizioni del sonno influiscono sulla salute, i pro e i contro delle più comuni

Per affrontare sempre al meglio le nostre giornate è necessario avere alla notte un riposo medio di 7/8 ore. Se si pensa che di media trascorriamo 25 anni della nostra vita dormendo si capisce quanto sia importante per il nostro organismo farlo nella maniera più perfetta e idonea. Riposarsi correttamente è necessario quanto funzionale per la salute del corpo e della mente. Quanto è fondamentale la posizione di come si dorme in quanto influisce su numerosi organi. Scegliere quindi la postura del sonno diventa importante, per trarre il massimo beneficio sul fisico e avere dei vantaggi sulla vita quotidiana. Diamo un occhio a quali sono le tipiche posizioni del sonno che assumiamo e quali sono vantaggi e svantaggi nel replicarle.

Posizione del tronco

In questa posizione, si giace su un lato del copro con entrambe le braccia posizionate verso il basso in linea retta. Si consiglia di dormire sul lato sinistro per far riposare meglio gli organi vitali.

I pro: posizione perfetta per il riposo della colonna vertebrale che si rafforza nella sua normale curva. Previene il mal di schiena e il dolore al collo. Inoltre qesta è la posizione migliore per il riposo delle donne in stato di gravidanza. Riduce anche l’apnea del sonno e il russare.

I contro: il riposo laterale può aumentare l’invecchiamento della pelle, le rughe del viso e per le donne potrebbe creare il problema del seno cadente. Potrebbero anche svilupparsi dolori all’anca in quanto la gamba superiore non riceve il giusto sostegno. Sarebbe ottimo un cuscino tra le gambe per evitare scompensi.