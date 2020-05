Mobilità regionale: spostamenti fra regioni solo per quelle sicure

Dal 18 maggio è possibile spostarsi all’interno della propria regione di appartenenza in assoluta libertà, senza obbligo di autocertificazione, anche per poter incontrare amici (pur mantenendo il giusto distanziamento). Rimangono, però, le limitazioni per gli spostamenti tra regioni.

Non è più necessario esibire l’autocertificazione poichè tutti gli spostamenti, all’interno della propria regione di appartenenza, possono essere effettuati senza dover giustificare i propri movimenti. Non è possibile, però, andare a trovare un congiunto fuori dalla propria regione. Sono limitati, in tal senso, gli spostamenti tra regioni. Queste visite non sono ancora consentite, a meno che non ci sia un «grave motivo di necessità». Motivo che però dovrà essere dichiarato nell’autocertificazione e che bisognerà anche essere in grado di dimostrare. Nell’eventualità ci fosse la necessità di spostarsi fra regioni: si dovrà portare il modulo compilato con l’indirizzo di partenza, quello di arrivo e il motivo del trasferimento. Ma solamente per comprovate esigenze: «motivi di lavoro, di salute e di necessità e urgenza».