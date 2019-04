Europee 2019: quando, dove e come si vota per eleggere il Parlamento europeo

Le Elezioni europee sono alle porte: domenica 26 maggio gli italiani sono chiamati a votare per scegliere i deputati che li rappresenteranno al Parlamento europeo di Bruxelles, istituzione i cui membri sono votati direttamente dai cittadini. Le urne saranno aperte dalle 7:00 alle 23:00.

In tutti gli stati membri si vota fra il 23 e il 26 maggio: in Italia, lo ripetiamo, si vota nella sola giornata del 26 maggio.

L’Italia eleggerà con voto proporzionale 73 europarlamentari.

Per le Europee 2019 l’Italia viene divisa in cinque circoscrizioni elettorali:

– Circoscrizione I: Nord-occidentale

– Circoscrizione II: Nord-orientale

– Circoscrizione III: Centrale

– Circoscrizione IV: Meridionale

– Circoscrizione V: Insulare

Ogni partito propone agli elettori una diversa lista dei candidati per ciascuna delle cinque circoscrizioni.

Chi può votare alle Elezioni europee 2019

Per le Europee può votare ogni cittadino italiano, con 18 anni compiuti al 26 maggio 2019, iscritto nelle liste elettorali del proprio comune.

Possono votare anche i cittadini comunitari che a seguito di richiesta risultino iscritti nella lista elettorale del comune italiano di residenza.

Gli elettori italiani che risiedano in altro stato comunitario e che non intendono votare per candidati dello stato dove risiedono, possono partecipare all’elezione dei parlamentari europei eleggibili in Italia. Costoro devono recarsi nelle apposite sezioni elettorali che si trovano negli stati comunitari presso consolati italiani, istituti di cultura italiana, scuole italiane, ecc….

I cittadini italiani momentaneamente fuori dal territorio italiano possono votare purché entro il 7 marzo 2019 abbiano fatto pervenire al consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Qualora tali elettori in data 26 maggio si trovino in Italia e intendano votare in Italia, possono farlo dandone preventiva comunicazione al sindaco del comune in cui voteranno.

I cittadini italiani residenti in paesi non comunitari devono tornare in Italia per poter votare.

Non è possibile il doppio voto: non si può cioè votare in Italia se ci si trova in Italia e poi votare un candidato straniero se ci si trovo all’estero. E viceversa.

Come si vota alle Elezioni europee 2019

Per votare alle Europee occorre presentarsi al proprio seggio elettorale muniti di documento di identità in corso di validità e tessera elettorale.

Sezione, numero e indirizzo del seggio sono scritti sulla tessera elettorale.

Chi vota per la prima volta e non ha ricevuto la tessera elettorale deve premurarsi di andarla a prendere per tempo presso il proprio Comune.

Presentandosi al seggio si riceverà una matita copiativa e una scheda.

Il voto di lista si esprime facendo una X sulla scheda, in corrispondenza della lista prescelta, con la matita copiativa che verrà consegnata direttamente al seggio e che va restituita.

Si possono esprimere (non è obbligatorio) uno, due o tre voti di preferenza per candidati compresi nella lista.

Nel rispetto delle pari opportunità, se si esprimono più preferenze non è consentito votare tutti i candidati dello stesso sesso. La scheda sarebbe automaticamente annullata.

Per esprimere il voto, si deve scrivere il cognome del candidato prescelto (o dei candidati prescelti) nella riga (o nelle righe se si tratta di più di un candidato) di fianco al contrassegno della lista votata.

In caso di candidati con medesimo cognome, va scritto nome e cognome.

In caso di perfetta omonimia fra due candidati, sia di nome che di cognome, si possono inserire anche data e luogo di nascita.

Si può esprimere un solo voto di preferenza in caso di candidati espressione di liste rappresentative di minoranze linguistiche (francese in Valle d’Aosta, tedesco in provincia di Bolzano, sloveno in Friuli Venezia Giulia) che siano collegate ad una lista presente in tutte le circoscrizioni nazionali.

Proibito il voto disgiunto, non si può cioè votare un partito e scrivere il cognome di un candidato in un altro partito.

Chi non fosse in grado di votare da solo perché affetto da mali invalidanti deve esibire un certificato medico presso le Aziende USL o fare domanda presso l’Ufficio elettorale del proprio Comune di residenza per chiedere di poter essere assistito al voto.

Con le medesime modalità si può chiedere il voto a domicilio o presso struttura ospedaliera.

I gruppi europei

Vediamo adesso con quali eurogruppi si sono apparentati i partiti italiani.

La Lega fa gruppo con Le Pen, Fpoe, PVV, Vlaams Belang.

Il M5S sta con la formazione di destra moderata, Europa della Libertà e della Democrazia diretta.

Il PD gioca nella squadra del Partito socialista europeo.

Fratelli d’Italia corre con i Conservatori e Riformisti europei.

+Europa si apparenta con i liberali dell’Alde.

I capilista

Nella Lega Matteo Salvini è capolista in tutte e cinque le circoscrizioni.

Nel Movimento 5 Stelle sono cinque le donne capolista: Maria Angela Danzì (Nord Ovest), Sabrina Pignedoli (Nord Est), Alessandra Todde (Isole), Chiara Maria Gemma (Sud), Daniela Rondinelli (Centro).

Il PD cala le sue briscole: Giuliano Pisapia (Nord Ovest), Carlo Calenda (Nord Est), Simona Bonafè (Centro), Franco Roberti (Sud), Caterina Chinnici (Isole).

In FI Silvio Berlusconi è capolista per Nord Ovest, Nord Est, Sud e Isole. Nel Centro il capolista è Antonio Tajani.

Per FdL Giorgia Meloni è capolista ovunque.

I candidati dei partiti italiani

Movimento 5 Stelle – Circoscrizione Italia Nord Ovest

Angela Maria Danzi, Eugenio Casalino, Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Silvia Malivindi, Christian Di Feo, Paola Macchi, Marcella Gilardoni, Andrea Togno, Giuseppe Mastruzzo, Daniele Tromboni, Paola Pizzighini, Alessandro Di Pierro, Marco Mesmaeker, Andrea Palumbo, Simona Barello, Nicola Clerici, Maria Cristina Migliore, Monica Ferraris, Piero Puozzo.

Movimento 5 Stelle – Circoscrizione Italia Nord Orientale

Sabrina Pignedoli, Marco Zullo, Viviana Dal Cina, Alessandra Guatteri, Elena Mazzoni, Claudio Fochi, Nadia Piseddu, Matias Eduardo Diaz Crescitelli, Cinzia Dal Zotto, Antonio Candiello, Ulderica Mennella, Carla Franchini, Salvatore Lantino, Simone Contro, Zanella Cristianoi.

Movimento 5 Stelle – Circoscrizione Italia Centro

Daniela Rondinelli, Fabio Massimo Castaldo, Filippo Nogarin, Dario Tamburrano, Laura Agea, Silvia Nofei, Elisabetta Zuccaro, Tiziana Atterio, Lisa Giuggiolini, Luca Ciarrocca, Stella Visconti, Gianluca Macone, Concetta Maestrini, Nicola Magi, Cosimo Giorgetti.

Movimento 5 Stelle – Circoscrizione Italia Sud

Chiara Maria Gemma, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, Michela Rescigno, Gianluca Ranieri, Mario Furore, Mariano Peluso, Enrico Farina, Vito Avallone, Alberto Claudio De Giglio, Danilo Della Valle, Franca Pulpito, Luigi Napolitano, Antimina Di Matteo, Valeria Di Nino, Stefania Gentile.

Movimento 5 Stelle – Circoscrizione Isole

Alessandra Todde, Ignazio Corrao, Dino Giarrusso, Flavia Di Pietro, Matilde Montaudo, Donato Forcilo, Antonio Brunetto, Antonella Corrado.

Lega – Circoscrizione Italia Nord Ovest

Matteo Salvini Heidi Monica Andreina Marco Campomenosi Alessandra Cappellari Marta Casiraghi Dante Cattaneo Angelo Ciocca Gianna Gancia Oscar Lancini Pietro Marrapodi Laura Molteni Alessandro Panza Vittoria Poggio Cristina Porro Marco Racca Paolo Sammaritani Silvia Sardone Isabella Tovaglieri Stefania Zambelli Marco Zanni

Lega – Circoscrizione Italia Nord Orientale

Matteo Salvini, Alessandra Basso, Mara Bizzotto, Paolo Borchia Valli Cipriani, Rosanna Conte, Toni Da Re, Marco Dreosto, Matteo Gazzini, Paola Ghidoni, Manuel Ghilardelli, Elena Lizzi, Emiliano Occhi, Gabriele Padovani, Nenia Rento.

Lega – Circoscrizione Italia Centro

Matteo Salvini, Simona Baldassarre, Matteo Adinolfi, Jacopo Alberti, Leo Bollettini, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Mauro Lucentini, Stefano Pastorelli, Angelo Pavoncello, Francesca Peppucci, Luisa Regimenti, Antonio Maria Rinaldi, Maria Veronica Rossi, Elena Vizzotto.

Lega – Circoscrizione Italia Sud

Matteo Salvini, Ilaria Antelmi, Daniela Calderano, Andrea Caroppo, Massimo Casanova, Giancarlo Cerrelli, Antonello D’Aloisio, Elisabetta De Blasis, Valentino Grant, Antonella Leila, Luigi Antonio Petroni, Francesca Anastasia Porpiglia, Simona Sapignoli, Nadia Sgro, Vincenzo Sofo, Emma Staine, Aurelio Tommasetti, Lucia Vuolo.

Lega – Circoscrizione Italia Isole

Matteo Salvini Francesca Donato Angelo Attaguile Igor Gelarda Maria Concetta Hopps Sonia Pilli Massimiliano Piu Annalisa Tardino

Partito Democratico – Circoscrizione Italia Nord Ovest

Giuliano Pisapia, Irene Tinagli, Enrico Morando, Patrizia Toia, Brando Benifei, Marcedes Bresso, Caterina Avanza, Giuliano Faccani, Monica Bersanetti, Piero Graglia, Ivana Borsotto, Pierfrancesco Majorino, Edda Crosa, Luigi Morgano, Anna Mastromarino, Pierluigi Mottinelli, Angela Radicchi, Carmine Pacente, Ernestina Signoroni, Lomi Daniele Viotti.

Partito Democratico – Circoscrizione Italia Nord Orientale

Carlo Calenda, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Achille Variati, Isabella De Monte, Roberto Battiston, Cecile Kyenge, Antonio Calò, Cecilia Guerra, Furio Honsell, Alessandra Moretti, Eric Verron, Roberta Mori, Francesca Puglisi, Laura Puppato.

Partito Democratico – Circoscrizione Italia Centro

Simona Bonafè, David Sassoli, Roberto Gualtieri, Camilla Laureti, Pietro Bartolo, Beatrice Covassi, Nicola Danti, Alessandra Nardini, Angelo Bolaffi, Lina Novelli, Mamadou Sall, Alessia Centiloni, Massimiliano Smeriglio, Olimpia Troili, Bianca Verrillo.

Partito Democratico – Circoscrizione Italia Sud

Franco Roberti, Giuseppina Picerno, Andrea Cozzolino, Elena Gentile, Giosi Ferrandino, Gerarta Ballo, Nicola Brienza, Caterina Cerroni, Nicola Caputo, Lucia Nocera, Franco Lacucci, Anna Marra, Massimo Paolucci, Leila Keichoud, Eduardo Piccirilli, Anna Petrone, Ivan Stomeo, Mariella Verdoliva.

Partito Democratico – Circoscrizione Italia Isole

Caterina Chinnici, Pietro Bartolo, Andrea Soddu, Michela Giuffrida, Attilio Licciardi, Virginia Puzzolo, Mila Spicola.

Forza Italia – Circoscrizione Italia Nord Ovest

Silvio Berlusconi, Lara Comi, Massimiliano Salini, Giusy Versace, Anna Lisa Baroni, Daniela Ruffino, Amir Atrous, Salvatore Barbagallo, Damiano Bormolini, Cinzia Maria Bosso, Benedetta Gaia Cosmi, Elisabetta Fatuzzo, Francesco Graglia, Massimiliano Grimaldi, Matteo Motta, Roberta Paparatto, Mauro Parolini, Maria Rosa Assunta Porta, Pietro Tatarella, Claudia Toso.

Forza Italia – Circoscrizione Italia Nord Orientale

Silvio Berlusconi, Sandra Savino, Irene Maria Pivetti, Roberta Toffanin, Valentina Castaldini, Emanuele Crosato, Cristina Folchini, Ilaria Giorgetti, Paola Girolami, Anna Leso, Mario Malossini, Giuseppe Papa, Alfredo Posteraro, Matteo Tosetto, Valerio Zoggia.

Forza Italia – Circoscrizione Italia Centro

Antonio Tajani, Alessandra Mussolini, Raffaella Buonsangue, Giovanni Paolo Bemini, Salvatore De Meo, Maria DiMasi, Alessandra Feduzi, Jacopo Maria Ferri, Salvatore Ladaga, Rita Pieri, Mario Razzanelli, Simone Rebichini, Anna Maria Costanza Rozzi, Olimpia Tarzia, Arianna Verucci.

Forza Italia – Circoscrizione Italia Sud

Silvio Berlusconi, Barbara Matera, Lorenzo Cesa, Fulvio Martusciello, Alessandra Mussolini, Aldo Patriciello, Carmela Bellame, Fulvia Michela Caligiuri, Mariagrazia Chiusolo, Leonardo Ciccopiedi, Filomena D’Antini, Beatrice De Donato, Paola Di Salvatore, Antonio Ilardi, Giorgio Magliocca, Antonietta Pecchia, Giuseppe Pedà.

Forza Italia – Circoscrizione Italia Isole

Silvio Berlusconi, Gabriella Giammanco, Salvatore Cicu, Gabriella Greco, Francesco Saverio Romano, Dafne Mussolino, Giuseppe Milano, Giorgia Iacolino.

Fratelli d’Italia — Circoscrizione Italia Nord Ovest

Giorgia Meloni, Daniela Santanché, Francesco Alberoni, Giovanni Berrino, Fabrizio Bertot, Ubaldo Emilio Borchi, Marina Chiarelli, Novella Ferrini, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Agostino Ghiglia, Rosario Lombardi, Giovanni Maullu, Nicoletta Molinari, Federica Picchi, Mafalda Poli, Paola Renata Radaelli, Giuseppe Romele, Roberto Rosso, Maurizia Rota.

Fratelli d’Italia — Circoscrizione Italia Nord-orientale

Giorgia Meloni, Sergio Antonio Berlato, Cristian Bolzonella, Luca Ciriani, Renata Dalfiume, Isabella Dotto, Michele Facci, Elisabetta Gardini, Francesca Gerosa, Giulia Manzan, Massimo Mariotti, Fabio Pietrella, Remo Semagiotto, Maria Cristina Sandrin.

Fratelli d’Italia — Circoscrizione Italia Centro

Giorgia Meloni, Francesco Acquaroli, Arianna Alessandrini, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Monica Stefania Baldi, Marco Bertolini, Ida Collu, Fabrizio Ghera, Alessio Pestelli, Diego Petrucci, Federica Picchi, Nicola Procaccini, Luca Romagnoli, Michele Sciurpa.

Fratelli d’Italia — Circoscrizione Italia Sud

Giorgia Meloni, Rocco Aversa, Denis Nesci, Margherita D’Urbano, Raffaele Fitto, Isabella Gentile, Marcello Gemmato, Maria Rosaria Lagrotta, Maria Letizia Stella Miele, Caio Giulio Cesare Mussolini, Mario Quaglieri, Carmela Rescigno, Salvatore Ronghi, Alessandro Sicialiano, Alessandro Siciliano, Antonio Tisci, Ugo Tozzi, Lucrezia Vinci.

Fratelli d’Italia — Circoscrizione Italia Isole

Giorgia Meloni, Raffaele Stancanelli, Maria Carolina, Varchi Giovanni, Luca Cannata, Maria Fernanda Gervasi, Francesco Rizzo, Antonella Zedda, Francesco Paolo Scarpinato.