Giorgia Meloni contro Fazio e Saviano: ‘Due ricchi che fanno la morale sui migranti’

“Il punto è che la gente gli immigrati clandestini ce li ha già sotto casa e poi Fabio Fazio, che guadagna milioni, ci fa la lezione. O Saviano, dal suo attico a Manhattan”. Ennesimo attacco frontale di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, contro il duo radical chic più famoso del momento.

A Saviano la Meloni rimprovera anche una sorta di razzismo al contrario quando parla di mafia: “Saviano, da giornalista antimafia, non ha mai detto una parola sulla piaga della mafia nigeriana che affligge il nostro Paese”.

Nel salotto del talk-show Pomeriggio la conduttrice Barbara D’Urso ha raccolto gli strali lanciati dalla battagliera Giorgia Meloni, fresca fresca di campagna elettorale in Sardegna. Nell’isola Giorgia Meloni ha confidato anche di aver bucato la ruota dell’auto mentre si recava da un comune all’altro.

Poi un accenno all’immigrazione: per la Meloni chiudere i porti non basta, serve una strategia più drastica. La leader di FdI riferendosi a Salvini si esprime in questi termini: “Ritengo che la sua politica dei porti chiusi non risolva il problema e che in futuro ci troveremo con altri casi Diciotti. Noi riteniamo invece che sia necessario un autentico blocco navale al largo della Libia, con rimpatri e centri sorvegliati”.