Flavio Briatore: ‘I grillini fanno dichiarazioni da bar. Salvini? Almeno ha fatto una lunga gavetta’

Alla cena organizzata da Annalisa Chirico, c’erano tutti i colori politici tranne uno, quello dei grillini, gli unici assenti della serata. Tra gli invitati, l’imprenditore Flavio Briatore, che a proposito di Movimento 5 Stelle ha dichiarato: ‘Non hanno formazione adeguata. Spesso non hanno nemmeno esperienza lavorativa. Per alcuni di loro fare il ministro è stato il primo lavoro. Mi domando se non sia un rischio troppo grosso per il Paese’.

Per il noto imprenditore il peggio, quelli del Movimento 5 Stelle, lo dimostrano quando parlano: ‘Non sanno nemmeno esternare con responsabilità. Spesso fanno dichiarazioni che sembrano banalissime battute da bar. Ma è possibile che non si rendano conto che le loro uscite possono costare caro?’.

E fa l’esempio della quanto mai delicata questione Tav, sulla quale si stanno spendendo troppe parole, mentre si perdono posti di lavoro e credibilità internazionale.

E Salvini invece? Briatore sembra essere più clemente con il leader del Carroccio: ‘Almeno Salvini è uno che si è fatto una lunga gavetta politica. E come ministro degli Interno va bene. Insomma il fenomeno dell’immigrazione clandestina sembra quantomeno rallentato’.