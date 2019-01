Vaccini, Grillo firma il Patto per la Scienza proposto da Burioni

L’immunologo Roberto Burioni ha proposto un “Patto per la Scienza”, un documento a sostegno della ricerca scientifica e volto a contrastare pseudomedicina, fanatismi e mode fai da te. La notizia è che fra i firmatari ci sia anche Beppe Grillo. L’annuncio è stato fatto dallo stesso Burioni sul suo sito Medicalfacts.it e poi confermato da Beppe Grillo tramite Twitter.

“Oggi è successa una cosa molto importante: Beppe Grillo (sul suo blog) e Matteo Renzi hanno sottoscritto (insieme a molti altri), un patto a difesa della scienza”, ha scritto il medico. “Perché ci si può dividere su tutto, ma una base comune deve esserci. Perché non ascoltare la scienza significa non solo oscurantismo e superstizione, ma anche dolore, sofferenza e morte di esseri umani”.

Chi firma il patto si impegna a “sostenere la Scienza come valore universale di progresso dell’umanità, che non ha alcun colore politico” ed anche a “governare e legiferare in modo tale da fermare l’operato di quegli pseudoscienziati, che, con affermazioni non-dimostrate e allarmiste, creano paure ingiustificate tra la popolazione nei confronti di presidi terapeutici validati dall’evidenza scientifica e medica”.

La notizia è degna di nota perché segna un cambiamento nell’atteggiamento di Grillo nei confronti dei vaccini. Ricordiamo ad esempio uno spettacolo del 1998 in cui Grillo paragonava i vaccini ai gratta e vinci obbligatori e un articolo sul blog beppegrillo.it del 2010 intitolato “Di vaccini si può morire”.

Le posizioni di alcuni esponenti 5 Stelle sono spesso state contrarie a quelle della medicina: ricordiamo i convegni organizzati dai parlamentari Bartolomeo Pepe e Adriano Zaccagnini (poi usciti dal Movimento per altri motivi). E come dimenticare le esternazioni della senatrice Paola Taverna, la quale ha richiamato alla memoria i tempi della sua infanzia quando i bambini venivano portati dai cugini malati di morbillo e varicella per venire infettati.

