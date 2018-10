Decreto Sicurezza, Salvini: ‘Sì alla chiusura dei negozi etnici entro le 21’

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha annunciato novità nel ‘decreto sicurezza’ via Facebook. In un video girato sui tetti del Viminale ha detto che verranno introdotti nuovi emendamenti al decreto Salvini. Tra questi emendamenti ci sarà una norma per ”la chiusura entro le 21 di quei negozietti etnici” che diventano ”ricettacolo di gente che fa casino”.

Lo ha detto lo stesso vicepremier Matteo Salvini, in diretta Facebook. Poi ha precisato che non è una iniziativa contro i commercianti stranieri.

Ma che ha come scopo quello di limitare abusi ”di certi negozi che diventano ritrovo di spacciatori e gente che fa casino”.

Lavoro, tasse, pensioni, sicurezza: burocrati e professoroni contro il governo ma noi tiriamo dritto! #primagliitalianiIn diretta dai tetti di Roma. Pubblicato da Matteo Salvini su Giovedì 11 ottobre 2018

Fonti del ministero spiegano comunque che l’orario esatto della chiusura dei negozi dipenderà dai sindaci dei singoli comuni.