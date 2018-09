Manovra finanziaria 2019: le misure allo studio

Il ministro Tria / Ansa

In attesa che il governo Conte produca il documento definitivo che comporrà il testo della Finanziaria, Mario Sensini sul Corriere prova a fare un quadro generale sulle ipotesi possibili da percorrere e soprattutto sostenibili per quanto riguarda i costi. I provvedimenti come Reddito di cittadinanza, quota 100 per le pensioni e flat tax sono confermate, ma poi bisognerà vedere quanto denaro sarà stanziato per ogni misura. Proprio per recuperare fondi avanza l’ipotesi di un taglio lineare delle detrazioni fiscali. Vediamo di seguito i punti principali al vaglio dei tecnici di Lega e M5S.