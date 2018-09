Massimo Baroni (M5S): ‘Il reddito di cittadinanza farà tromb*re tutti come ricci’

Massimo Baroni, deputato del Movimento 5 Stelle, psicoterapeuta e membro della Commissione Affari Sociali della Camera, ha usato un’espressione colorita per esprimere ai cittadini i vantaggi che secondo lui avrà l’introduzione del reddito di cittadinanza in Italia. Sui social ha infatti scritto ”Metti il reddito di cittadinanza in Italia e vedi come iniziano a trombare tutti come ricci!”, polemizzando con chi afferma che nel nostro Paese ci sono pochi nati e c’è dunque bisogno di ‘importare’ migranti per far stare in piedi il sistema previdenziale.

Ecco il tweet lanciato in Rete da Massimo Baroni:

”#Piazzapulita #CrisiDelleNascite Siccome non si fanno più figli in Italia dicono di compensare con gli #IMMIGRATI. Metti il Reddito di Cittadinanza in Italia e vedi come iniziano a trombare tutti come ricci!”

In seguito il deputato è stato intervistato da Ilaria Iacoboni (Radio Capital), alla quale ha spiegato di aver usato ”un’espressione ultra-colorata che serve per riuscire a parlare di reddito di cittadinanza. Altrimenti ci troviamo a parlare solo di immigrati che secondo molti economisti portano il pagamento delle pensioni”.

Come pensa dunque che il provvedimento possa aiutare l’incremento demografico del nostro Paese? La risposta è: ”Col reddito possiamo uscire a mangiare una pizza e quando torniamo si fa un incontro amoroso”.

Le inevitabili critiche dei commentatori dei media online non sono piaciute a Baroni, che si è scagliato contro i media sostenendo che anche l’intervista con la giornalista di Radio Capital sarebbe stata manipolata: ”Si dimostra la malafede, altro che codice deontologico dei giornalisti!”, scrive Baroni sul suo profilo Facebook.

”La Iacoboni ha stravolto il senso delle risposte che ho fornito e tagliato – censurando – il contenuto delle risposte, per farmi passare per un portavoce #M5S superficiale e incompetente”, e ancora ”Dissimula un comportamento serio da giornalista per nascondere la ricerca di un vuoto Gossip” conclude Baroni.