Lo stipendio di Rocco Casalino: il più alto di Palazzo Chigi, guadagna persino più di Conte

Anche se in ritardo, ovvero a quasi quattro mesi dal varo dell’esecutivo, sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato finalmente pubblicato l’aggiornamento delle ‘Retribuzioni lorde dei Dirigenti o equiparati con incarico presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente dei Vicepresidenti e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega di funzioni del Presidente – Governo Conte’. Come previsto dalla legge sulla trasparenza 33/2013, è ora consultabile online il costo complessivo dell’intero staff dell’attuale governo. A quanto ammonta? 662mila euro annui. Il più pagato? Rocco Casalino.

Rocco Casalino, il più pagato

La curiosità aleggiava da tempo intorno alla figura di Rocco Casalino. Già qualche anno fa era emerso che il capo dell’ufficio comunicazione del Movimento 5 Stelle guadagnava la più che dignitosa cifra di ottomila euro lordi al mese. Ma quanto è cambiato il suo stipendio da quando ha assunto il ruolo di capo ufficio stampa e portavoce di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi?

Gli stipendi dell’ufficio stampa di Palazzo Chigi

Ebbene, osservando le tabelle pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri emerge che il lordo annuo di Rocco Casalino ammonta a 91.696 euro. Pari importo viene percepito da Dario Adamo, responsabile editoriale del sito web e dei social media di Conte, nonché ex dipendente della Casaleggio Associati.

Ma non finisce qui per Casalino, perché oltre al trattamento economico fondamentale (i 91.696 euro), Casalino è l’unico a poter beneficiare anche di un emolumento accessorio pari a 59.500 euro e di un’indennità di 18.360 euro (quest’ultima viene corrisposta anche a tutti gli altri sei componenti dell’ufficio stampa). Pertanto il ‘vero’ totale, considerato che riesca a percepire per intero la parte variabile, sarebbe di 169.556 euro e 86 centesimi. In conclusione attualmente il portavoce di Giuseppe Conte guadagna più dello stesso Conte, il quale non essendo deputato, deve accontentarsi di 114mila euro lordi all’anno.