Di Maio vola in Cina in economy: la prova del biglietto per gli scettici

Quelli del Pd sono talmente abituati agli Air Force Renzi che pensano che sia impossibile che il vice presidente del consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro possa andare in Cina con un volo di linea in Economy. Bè io l'ho fatto. E in tre mesi e mezzo da ministro non ho mai preso l'aereo di Stato. Quel parlamentare del Pd ha detto solo un'altra fake news. In questo video c'è la verità. Adesso torno a lavorare per creare opportunità per le nostre imprese in Cina!