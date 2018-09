Gaffe di Luigi Di Maio: chiede a Emiliano di Matera

Il vicepremier Luigi Di Maio era a Bari per incontrare il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e in un video che gira sul web si vede che Di Maio a un certo punto rivolge una domanda a Emiliano, che risponde imbarazzato coprendosi la bocca. Ma cosa si dicono? Il ministro dello Sviluppo Economico Di Maio chiede a Michele Emiliano “Con Matera cosa state facendo?”. In tanti hanno parlato della nuova gaffe di Di Maio che non sa che Matera è in Basilicata e non in Puglia, e infatti la reazione di Emiliano sembra ‘imbarazzata’, si copre il viso e pronuncia qualcosa sottovoce. Di Maio risponde ‘lo so’, forse perché vuole ribadire di conoscere la posizione della città lucana, che tra l’altro si sta preparando a Matera 2019, capitale della Cultura. Anche se dal video non si capisce bene di cosa stiano parlando i due, è probabile che Di Maio stesse chiedendo a Emiliano come intende, la Regione Puglia, organizzare la questione dei trasporti, date le difficoltà logistiche per raggiungere la Capitale della Cultura 2019 con i mezzi pubblici (non c’è la stazione dei treni a Matera, e il primo aeroporto disponibile è proprio in Puglia).

E a qualche ora dalle polemiche scatenate sui social dove il video è stato a lungo condiviso, Di Maio ha rilasciato alcune dichiarazioni: “L’operazione di discredito verso questo governo continua senza sosta. Gli editori dei giornali hanno le mani in pasta ovunque nelle concessioni di Stato: autostrade, telecomunicazioni, energia, acqua. E l’ordine che è arrivato dai prenditori editori è di attaccare con ogni tipo di falsità e illazioni il M5s”. “Questo non è più giornalismo libero. Bisogna fare una legge per garantire che gli editori siano puri e i giornalisti liberi di fare inchieste su tutte le magagne dei prenditori”.

Anche il governatore della Puglia, Michele Emiliano ha commentato: “Questa barzelletta che è stata messa in giro che il ministro Di Maio mi avrebbe parlato di Matera pensando che Matera fosse in Puglia è veramente una barzelletta, anche abbastanza ridicola, non l’ho trovata nemmeno minimamente divertente. Il testo l’ho sentito e risentito e non c’era nulla nella conversazione che si prestasse ad un’interpretazione del genere. Siamo, come al solito, a quelle modalità politiche che poi provocano solo la confusione dei cittadini e una reciproca sfiducia”.

“Voglio chiarire – ha aggiunto Emiliano – che il ministro Di Maio sa bene che Matera è in Basilicata, ci mancherebbe, anzi, mi ha fatto la domanda perché conosce talmente bene che Matera è in Basilicata che mi ha chiesto: ‘Che state facendo per sostenere lo sforzo di Matera capitale europea della cultura?’”. “Io – ha concluso il governatore – ho detto che i pugliesi hanno investito sia 2 milioni di euro per sostenere l’evento culturale in sé, di più credo del finanziamento dell’Unione europea, sia tutto il finanziamento per il raddoppio ferroviario della Bari-Matera”.

Ma se in questo caso interpretare come gaffe le parole di Di Maio può risultare una forzatura, da quando è entrato in Parlamento, dopo la promessa di Beppe Grillo di rivoltare il Palazzo del Potere aprendolo ‘come una scatoletta di tonno’, il politico napoletano ha fatto carriera, e durante il cammino ha snocciolato gaffe degne di essere ricordate. Le abbiamo raccolte di seguito.