Gaffe di Luigi Di Maio: chiede a Emiliano di Matera

Il vicepremier Luigi Di Maio era a Bari per incontrare il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e in un video che gira sul web si vede che Di Maio a un certo punto rivolge una domanda a Emiliano, che risponde imbarazzato coprendosi la bocca. Ma cosa si dicono? Il ministro dello Sviluppo Economico Di Maio chiede a Michele Emiliano “Con Matera cosa state facendo?”. In tanti hanno parlato della nuova gaffe di Di Maio che non sa che Matera è in Basilicata e non in Puglia, e infatti la reazione di Emiliano sembra ‘imbarazzata’, si copre il viso e pronuncia qualcosa sottovoce. Di Maio risponde ‘lo so’, forse perché vuole ribadire di conoscere la posizione della città lucana, che tra l’altro si sta preparando a Matera 2019, capitale della Cultura. Anche se dal video non si capisce bene di cosa stiano parlando i due, è probabile che Di Maio stesse chiedendo a Emiliano come intende, la Regione Puglia, organizzare la questione dei trasporti, date le difficoltà logistiche per raggiungere la Capitale della Cultura 2019 con i mezzi pubblici (non c’è la stazione dei treni a Matera, e il primo aeroporto disponibile è proprio in Puglia). Ma se in questo caso, forse, interpretare come gaffe le parole di Di Maio può risultare una forzatura, da quando è entrato in Parlamento, dopo la promessa di Beppe Grillo di rivoltare il Palazzo del Potere aprendolo ‘come una scatoletta di tonno’, il politico napoletano ha fatto carriera, e durante il cammino ha snocciolato gaffe degne di essere ricordate. E noi le abbiamo raccolte di seguito.