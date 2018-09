Salvini in lutto, morta l’ex consigliera Silvia Cavalli

Buon viaggio SILVIA, hai combattuto come una Leonessa, da leghista, ma la malattia bastarda alla fine ha vinto.

Anzi, no. Hai vinto TU, ha vinto il tuo sorriso.

Un abbraccio bresciana, continua ad aiutarci da Lassù, sappi che manterrò la promessa che ti ho fatto: non mollerò, MAI