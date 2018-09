Folla in delirio per Salvini a Viterbo, ma il bimbo mostra il pollice verso

In diversi video che stanno circolando sul web si vede l’accoglienza molto calorosa che la cittadinanza di Viterbo riserva a Matteo Salvini, in visita nella città laziale. Mentre il vicepremier leghista si gode il suo bagno di folla, tra la gente che lo acclama e qualcuno che tende anche il braccio alzato, nell’inquadratura finisce un bambino che non ha timore di mostrare il suo poco entusiasmo al passaggio del ministro dell’Interno, e lo ‘saluta’ con il pollice verso, il pollice all’ingiù come a voler dire ‘non mi piaci’.

