De Magistris: ‘Per l’autonomia di Napoli ci vuole una moneta indipendente’

Luigi De Magistris punta a rendere pienamente autonoma la città di Napoli e tra le proposte degne di nota c’è senz’altro la volontà di lanciare una moneta indipendente. Il primo cittadino partenopeo lo ha annunciato in un lungo posto pubblicato sul suo profilo Facebook: ‘È venuto il momento di accelerare, in modo forte e radicale, sull’autonomia della Città di Napoli, come si addice ad una Città che è una Capitale nel Mondo, oltre che del Mezzogiorno d’Italia’.

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha annunciato nel lungo messaggio pubblicato su Facebook di voler procedere con l’approvazione di tre delibere: ‘La prima. Napoli Città Autonoma, un manifesto politico concreto sull’autonomia della Città. La seconda. Cancellazione del debito ingiusto. Il debito contratto dallo Stato, in particolare nelle gestioni commissariali post-terremoto ed emergenza rifiuti, noi non lo riconosciamo. Lo cancelliamo dal nostro bilancio. Quei debiti non sono stati contratti dalla Città e dai napoletani, anzi noi siamo vittime ed andremmo semmai risarciti, altro che pagare il debito agli usurpatori!…. La terza. Realizzazione di una moneta aggiuntiva all’euro per dare forza a Partenope. Tre impegni, tre fatti, a breve. Vediamo se anche questo Governo ci ostacolerà!’.