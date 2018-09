Ddl anticorruzione: le novità del provvedimento

L’iter di discussione del ddl anticorruzione firmato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sta per cominciare, con la presentazione ufficiale, il vaglio del Consiglio dei ministri e infine l’esame delle due Camere in Parlamento. Il provvedimento, che prevede sei articoli, promette di introdurre diverse novità importanti, tra cui il cosiddetto daspo per i corrotti e la possibilità di utilizzare agenti sotto copertura. Ecco gli aggiornamenti in merito al decreto legge che, annuncia il vicepremier grillino Luigi Di Maio ”conterrà norme aspettate per anni e non fatte perché la politica aveva paura di farle”.

DASPO PER CORROTTI

Il testo del nuovo ddl anticorruzione si compone di 6 articoli, solo in parte anticipati da Repubblica, dato che ufficialmente non sono ancora stati presentati alla stampa. Il più importante è forse il DASPO per i corrotti, ossia l’interdizione dai pubblici uffici e l’esclusione perpetua dalle commesse pubbliche per imprenditori condannati per corruzione a più di due anni in via definitiva. I reati a cui ci si riferisce sono:

– corruzione propria, corruzione attiva

– corruzione per l’esercizio della funzione

– istigazione alla corruzione

– traffico di influenze illecite

– malversazione aggravata dal danno patrimoniale grave

– abuso d’ufficio aggravato dal vantaggio o dal danno di rilevante gravità

– induzione indebita a dare o promettere utilità

– peculato

– concussione