Morta Rita Borsellino, attivista europarlamentare sorella del magistrato Paolo ucciso dalla mafia

Rita Borsellino, sorella del magistrato Paolo, si è spenta all’ospedale Civico di Palermo a 73 anni. Era gravemente malata. Dopo l’uccisione del fratello Paolo Borsellino divenne testimone della lotta alla criminalità organizzate e fu Europarlamentare del Partito democratico dal 2009 al 2014.

Laureata in farmacia nel 1967, si sposò nel 1969 e ebbe tre figli.

In seguito all’assassinio del fratello, il 19 luglio 1992 in via D’Amelio, diventò testimone in prima fila della lotta alla criminalità organizzata, impegnandosi attivamente nell’educazione alla legalità anche nelle scuole.

Nel 1995 venne nominata vicepresidente dell’associazione Libera fondata da don Luigi Ciotti, di cui fu nominata presidente onoraria nel 2005. Con Libera ha contribuito in maniera determinante all’approvazione delle legge 109/96 sull’uso sociale dei beni immobili confiscati alle mafie.

Si deve anche a lei la nascita dell’iniziativa itinerante ‘La Carovana Antimafia’. Impegno sociale e attività politica vanno di pari passo nella vita di Rita Borsellino.

Nel 2005 intensifica il suo impegno in politica e accetta la proposta, avanzata dal centrosinistra, di candidarsi alla presidenza della Regione Siciliana nelle amministrative della primavera 2006. Sostenuta da Rifondazione, Sdi, Versi, Pdci, Italia dei valori, e in un secondo momento dai Democratici di Sinistra, sfida il governatore uscente Salvatore Cuffaro, candidato della Casa delle Libertà, che viene però rieletto con il 53,08% dei voti (contro i 41,63% di Borsellino).

Alle elezioni politiche dell’aprile 2008 Rita Borsellino corre come capolista de La Sinistra l’Arcobaleno per le regionali siciliane in tandem con Anna Finocchiaro del Partito Democratico. Alle Europee del 2009 si candida nella circoscrizione Italia insulare come capolista del Partito Democratico e con 229.971 preferenze viene eletta al Parlamento Europeo.

Il 4 marzo 2012 Rita Borsellino perde le elezioni primarie del Centrosinistra, svolte per scegliere il candidato a Sindaco di Palermo. Nello stesso anno si sancisce la rottura con il Pd, partito con il quale era stata eletta alle Europee: in occasione delle elezioni regionali in Sicilia, infatti, decide di appoggiare il candidato di Sinistra Ecologia Libertà, Verdi, Federazione della Sinistra e Italia dei Valori, in contrapposizione al candidato del Partito Democratico e vincitore delle elezioni Rosario Crocetta.

Nel corso della sua vita ha partecipato ai documentari ‘Un’altra storia’ e ”Na stranizza d’amuri’. Nel 2007 con il cantante Fabrizio Moro gira il video di ‘Pensa’ diretto da Marco Risi.