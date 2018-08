A Genova si scava e Matteo Salvini festeggia coi leghisti di Messina

Mentre la macchina dei soccorsi non si è ancora fermata, a Genova, dopo il crollo del Ponte Morandi, nella notte scorsa, la notte della tragedia, il ministro dell’Interno Matteo Salvini passava il tempo festeggiando coi leghisti di Messina con cena a base di pece e vino di qualità. Sui social la polemica è scoppiata subito, dato che il ”Meraviglioso Ferragosto alternativo con il ministro”, come è stato definito da un utente che ha postato foto sui social, in realtà ha fatto storcere il naso a molti che si sono chiesti, vista la tragedia accaduta, perché Salvini non ha disdetto o rimandato la serata di festa a Furci Siculo, in provincia di Messina?

Mentre tutta Italia piange i morti di #Genova, Salvini non trova di meglio da fare che una cena con 300 invitati e conseguente comizio a Furci Siculo(Me).Tanto basterebbe per chiederne le dimissioni(è questo quel che ci si attende in simili circostanze dal ministro dell'interno?) — MovArturo Cologno M. #IoSonoAntifascista...x5! (@MArturoColognoM) August 14, 2018

La polemica è partita dai social, dove foto e video della serata di festa a Furci Siculo hanno cominciato a circolare scatenando le reazioni di chi stava piangendo i morti di Genova, dopo che già tanti utenti erano insorti dopo i post anti immigrati che gli erano valsi l’etichetta di ”sciacallo”.

Sicilia, ieri sera.

La sconcezza morale.

Per i miei personali gusti, è questa. pic.twitter.com/RQFUM9JV4z — stefania stravato (@FannyStravato) August 15, 2018

Salvini aveva visitato la Base navale di San Raineri per poi arrivare a Furci Siculo intorno alle 19.45 e prima di andare al ristorante ha incontrato il sindaco leghista Matteo Francilia, responsabile provinciale degli enti locali della Lega. Il programma del Viminale prevedeva poi un giro a piedi sul lungomare del comune e infine la riunione politica al locale ‘Sapori di Mare’ con 260 persone, come ricorda Repubblica.

Questo è quello che faceva, ieri sera, il ministro dell'interno #Salvini.

Era in Sicilia a banchettare, mentre a #Genova ancora si scavava tra le macerie.#Genovaponte #Lega pic.twitter.com/IUgONIbCrA — Anna Rita Leonardi (@AnnaLeonardi1) August 15, 2018

Orfini (Pd): “Schiaffo al dolore del nostro Paese”

“I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore” recita la Costituzione. Le immagini di Salvini che festeggia in ore drammatiche per Genova sono uno schiaffo al dolore del nostro paese e la negazione di quel principio’. Così su Twitter Matteo Orfini, presidente del Pd.