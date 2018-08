Pene più severe e ritiro della patente se si usa lo smartphone alla guida

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli / Ansa “Stiamo ragionando su un inasprimento delle sanzioni” per chi usa lo smartphone mentre è al volante, “fino all’eventualità del ritiro immediato della patente. Ma prima ancora di una scelta sulle norme, servono più controlli e una doverosa opera di sensibilizzazione culturale, specie tra i giovani. Senza un cambio di mentalità, i risultati saranno sempre parziali”, ha detto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in un’intervista al Mattino. Per ora l’articolo 173 vieta di usare cellulari o smartphone alla guida, anche per mandare sms. Chi vìola queste disposizioni è soggetto a sanzione amministrativa da 161 a 646 euro e alla decurtazione di 5 punti patente.

Per il ministro per le Infrastrutture e Trasporti quello dell’uso dei telefonini alla guida “è un fenomeno gravissimo, perché ha a che fare con le nostre abitudini più radicate e con l’idea, errata, che in fondo certe cose possano accadere solo agli altri. Ciò rappresenta una tragica sottovalutazione dei rischi”, ha sottolineato. Danilo Toninelli ha quindi annunciato un radicale cambio delle regole: “Stiamo ragionando su un inasprimento delle sanzioni” per chi usa lo smartphone mentre è al volante, “fino all’eventualità del ritiro immediato della patente. Ma prima ancora di una scelta sulle norme, servono più controlli e una doverosa opera di sensibilizzazione culturale, specie tra i giovani. Senza un cambio di mentalità, i risultati saranno sempre parziali”.

Morti in incidenti stradali: i numeri Secondo l’Istat, il numero delle vittime sulle strade nel 2016 aveva registrato una battuta d’arresto, con 145 deceduti in meno rispetto al 2015. Nel 2017, però, Polizia e Carabinieri hanno rilevato una decisa inversione di tendenza con un aumento degli incidenti mortali dell’1,4% (22 in più del 2016, da 1.547 a 1.569) e, soprattutto, delle vittime del 2,7% (45 deceduti in più, da 1.665 a 1.710). Sono aumentate anche le infrazioni, dovute all’uso improprio dello smartphone: 65.104 quelle commesse nel 2017 per il mancato utilizzo di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, il 7,1% in più rispetto al 2016. Nell’ultimo anno sono state quasi 150mila le contravvenzioni scattate per l’uso scorretto del telefonino.