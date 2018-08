Matteo Dall’Osso manda a quel paese PD e FI in aula alla Camera

In Aula alla Camera per la discussione sul DL sul riordino dei ministeri, Matteo Dall’Osso del Movimento Cinque Stelle, da anni malato di sclerosi multipla, reagisce con una certa determinazione alle dichiarazioni delle opposizioni che criticano come ‘discriminatorio’ il dicastero per Famiglia e disabili, e soprattutto se la prende con Maria Elena Boschi: “Ma come, per anni non ci avete cagato di striscio e ora che c’è un po’ di attenzione avete da criticare? Ma andatevene a fanculo!” taglia corto il cinquestelle che agita gli animi delle opposizioni di PD e FI, tanto che interviene Simone Baldelli che invita il presidente Roberto Fico a intervenire per far moderare i toni per il ”decoro del Parlamento”.

Ed ecco il video con gli interventi accesissimi nell’Aula di Montecitorio

Il politico del Movimento Cinque Stelle accende il dibattito alla Camera con un intervento farcito di parolacce che imbarazza anche il presidente della Camera Fico.