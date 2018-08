Tagli ai costi della politica, Roberto Fico abolisce anche le indennità ai deputati con incarichi extra

Roberto Fico prosegue nella sua missione contro i privilegi della casta e ha annunciato di voler abolire anche le indennità ai deputati con incarichi extra. La delibera sarebbe già stata depositata presso l’ufficio di presidenza, e con tutta probabilità sarà ormai discussa dopo a settembre, dopo le ferie estive.

La nuova sforbiciata voluta da Fico

Come riportato dal quotidiano Il Tempo, Roberto Fico, dopo il taglio dei vitalizi, sta lavorando a una delibera per eliminare i pagamenti aggiuntivi oggi riconosciuti agli onorevoli di Montecitorio impegnati in incarichi extra.

A essere interessati dal provvedimento ideato dal presidente della Camera Roberto Fico potrebbero essere un totale di 88 deputati, per un risparmio possibile di sei milioni a legislatura.