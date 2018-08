Camera, Polverini perde il portafoglio e Serracchiani ai colleghi: ”L’avete visto?”

Cose che succedono (anche) a Montecitorio: mentre in aula alla Camera si discute del decreto dignità, la parlamentare del Pd, Debora Serracchiani approfitta del microfono per chiedere ai suoi colleghi se qualcuno ha visto il portafoglio di Renata Polverini, che evidentemente non lo trova più. “Una mozione d’ordine a nome della collega Polverini. Qualcuno di voi si è imbattuto in un portafoglio Louis Vuitton da donna?”, ha chiesto la correlatrice di minoranza del dl Dignità in discussione, venendo in aiuto dell’ex presidente della Regione Lazio, ma subito dopo il presidente Roberto Fico la riprende per nome “Serracchiani…”.

“È la prima volta che mi succede una cosa del genere – ha raccontato in seguito Polverini – sto facendo tutte le denunce per bloccare carte di credito e bancomat. Ora bisognerà capire se il portafoglio si è perso o se qualcuno, diciamo così, lo ha aiutato a perdersi. Comunque ero sicura di averlo, stamattina l’ho usato per pagare il taxi. E oggi non mi sono mai mossa”.