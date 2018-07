Razzismo, Fiorella Mannoia contro Salvini che le twitta: ‘Canta che ti passa’

Fiorella Mannoia si era schierata contro Matteo Salvini su Twitter dopo i tanti recenti casi di razzismo in Italia e in particolare dopo l’ultima violenta aggressione all’atleta italiana di origini nigeriane avvenuta a Moncalieri. Ma il ministro dell’Interno non ha impiegato molto tempo per rispondere alla cantante ‘freddandola’ con una battuta, diciamo così, ironica.

Commentando l’aggressione alla primatista azzurra under 23 nel lancio del disco Daisy Osakue, Fiorella Mannoia ha twittato questo messaggio:

”Ma che “razza” di gente siete? Il lavoro del “ministro della paura”sta dando i suoi frutti, ci si è messo d’impegno, giorno dopo giorno. Complimenti! Ora sarà soddisfatto”.

Ma che “razza” di gente siete? Il lavoro del “ministro della paura”sta dando i suoi frutti, ci si è messo d’impegno, giorno dopo giorno. Complimenti! Ora sarà soddisfatto. https://t.co/bIXes9WyDS — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) July 30, 2018

Poco dopo Matteo Salvini ha risposto alla cantante con un altro tweet in cui la prende un po’ in giro, questo:

”Dai Fiorella, non esagerare, pensa al cielo d’Irlanda e canta che ti passa”.