Rai, accordo sulle nomine: Marcello Foa presidente e Fabrizio Salini amministratore delegato

Marcello Foa e Fabrizio Salini / Ansa Sono Marcello Foa e Fabrizio Salini i nuovi presidente e amministratore delegato della Rai indicati dal governo. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio al termine della riunione del CdM. “In Consiglio dei ministri abbiamo appena nominato i vertici della Rai. Inizia una rivoluzione culturale per la Rai, il presidente sarà Marcello Foa, l’amministratore delegato sarà Fabrizio Salini. Sono i due nomi che su proposta del ministro Tria il presidente e il Consiglio dei ministri hanno ritenuto all’altezza di questa grande sfida che è quella di avviare una rivoluzione culturale e di liberarci dei raccomandati e dei parassiti che ci sono nella Rai”ha precisato Di Maio uscendo da palazzo Chigi al termine del Cdm. “Oggi diamo il via alla rivoluzione culturale in Rai”, scrive su Twitter il vice premier, Luigi Di Maio. Fabrizio Salini amministratore delegato

Oggi diamo il via alla rivoluzione culturale in Rai — Luigi Di Maio (@luigidimaio) July 27, 2018 Sarà proprio Foa, come annuncia Luigi Di Maio, il nuovo presidente di viale Mazzini. Oggi alle 16 è in programma l’assemblea dei soci Rai per la ratifica della nomina del nuovo cda. Poi bisogna aspettare mercoledì 1 agosto per il parere vincolante della commissione parlamentare di Vigilanza che dovrà esprimersi a maggioranza di due terzi sul nuovo presidente Rai. In voti che servono sono 26, ma Lega e M5S ne hanno “solo” 21, da qui l’esigenza di ottenere i consensi di Forza Italia o del Pd. Vediamo di seguito chi sono i nuovi vertici RAI.

Chi è Marcello Foa / Ansa Marcello Foa, già amministratore delegato della Società editrice del Corriere del Ticino, è giornalista, blogger e saggista conosciuto per essere ‘sovranista’. Ha 55 anni e la doppia cittadinanza, italiana e svizzera. Fino al 2011 ha lavorato a lungo per il Giornale, alla redazione esteri e come responsabile del sito. Sulla sua pagina Facebook Foa segnala spesso i suoi interventi da opinionista per Russia Today, la tv via satellite in lingua inglese controllata dal governo di Mosca.