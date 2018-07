Fontana dice no al riconoscimento dei figli di coppie gay nati all’estero

Il ministro per le Politiche per Famiglia, il leghista e ProVita Lorenzo Fontana, in audizione in commissione alla Camera sulle linee guida del suo dicastero si è schierato apertamente contro il riconoscimento dei figli di coppie gay nati all’estero con metodi come la maternità surrogata o l’eterologa. A sostenere la posizione di Fontana è intervenuto a stretto giro di posta il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia, da sempre critico verso gli aumentati diritti alle coppie gay volute dal governo guidato dal Partito Democratico che ha varato la Legge Cirinnà.

Le parole del ministro Fontana

“Il diritto di famiglia non può tenere in conto il riconoscimento di genitorialità di bambini concepiti all’estero da coppie dello stesso sesso, tramite pratiche vietate come la maternità surrogata o l’eterologa, non consentita a coppie omosessuali. Una visione che tradisce un’impostazione adultocentrica, in conflitto con l’interesse superiore del bambino. Va fatto rispettare il divieto, evitando che il ricorso di queste pratiche all’estero si traduca in un aggiramento del divieto in Italia”.

Forza Italia applaude

Ed è Maurizio Gasparri a parlare con entusiasmo delle parole di Fontana: “Il ministro della Famiglia, Fontana, si schiera giustamente contro maternità surrogate e bambini a pagamento per appagare coppie gay. Certamente la sua posizione sarà sostenuta da tutto il governo. Io la sostegno. Anzi, gli chiedo di sostenere la mia proposta di legge per il divieto universale di utero in affitto, per tutelare le donne e porre fine a una turpe tratta. Approviamo subito la mia proposta, evitando che cittadini italiani facciano altrove ciò che non si può fare in Italia. La violenza praticata su donne e bambini non può rientrare tra i diritti di ciascuno, già garantiti dalla legge. Fontana abbia coraggio e troverà ascolto nel paese e nel Parlamento”.

E c’è chi teme il ritorno al Medioevo

Su twitter il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci scrive

Il ministro #Fontana faccia le sue battaglie ideologiche ma per favore lasci stare i bambini. Impedire il riconoscimento dei figli delle coppie gay sarebbe un ritorno al Medioevo. #ridicoli — Andrea Marcucci (@AndreaMarcucci) July 26, 2018

“Il ministro Fontana faccia le sue battaglie ideologiche ma per favore lasci stare i bambini. Impedire il riconoscimento dei figli delle coppie gay sarebbe un ritorno al Medioevo”. Lo scrive